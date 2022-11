Natalia Subtil negó que su hija pequeña llame papá a su nuevo galán.

El gran obstáculo para que Natalia Subtil mejore su relación son el padre de su pequeña hija Mila se llama Sergio Mayer, así lo refrenda la brasileña, harta de la intromisión del abuelo de la niña, en un asunto que asegura, no es de su competencia.

“Todos estamos hartos. Yo sé muy bien que es el papá de mi hija, el problema nunca fue con el abuelo, solo que nunca entendimos por qué se mete. Estamos hartos, yo también estoy muy harta”, dijo en exclusiva a este pograma.

"Él siente esa responsabilidad, ya que el papá no está presente y está bien que se sienta así, pero es como una suegra que se mete en la relación, no te gusta nada, es lo mismo”, continuó.

Natalia Subtil continúa distanciada de su ex

A diferencia de la conflictiva relación con Mayer, Natalia reconoce que Issabela Camil siempre ha sido cordial y respetuosa.

“A Issabela siempre la respeté mucho y ella me respetó demasiado, pero nunca tuvimos una relación tal cual, entonces todo está normal”, expresó.

Por cierto que, aunque Sergio Mayer Mori pagó la fiesta de cumpleaños número seis de su hija, no asistió.

"Él pago la fiesta y yo voy a organizarla, entonces tengo que salir de aquí corriendo

No sé, yo creo que sí... no me dijo y no me contestó, pero ojalá que sí para que Mila tenga a su papá en Las Mañanitas”, comentó.

Y negó que Mila le diga “papá" a su nuevo novio: “Ella sabe que no es su papá, sabe la diferencia, lo llama por su nombre y ya. No se mete en nada de mi relación con el papá de mi hija, cero que es como si para él no existiera esa parte”.

