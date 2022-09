Se filtran audios de la polémica entre Sergio Mayer Mori y Natalia Subtil.

Sergio Mayer dijo que Natalia Subtil chantajeó a la familia Mayer.

A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México proveniente de Miami, Sergio Mayer encaró a la prensa sobre las conversaciones en las que Natalia Subtil, madre de su nieta Mila, deja al descubierto que sí ha recibido apoyo para la manutención de la pequeña, aunque admitió que nunca ha existido un convenio avalado por la autoridad correspondiente.

Los audios fueron filtrados este martes por una revista, pero Sergio Mayer ya tiene una opinión al respecto : “Chantajeando, más que extorsionando, chantajeando. Siempre se los dije, les dije que la verdad iba a ir saliendo poco a poco”.

En los mencionados audios se exhibe a Sergio Mayer Mori como un supuesto drogadicto, palabras que han hecho explotar a su padre: "¿Ahora es drogadicto? O sea, antes era irresponsable y ahora es drogadicto”, dijo Sergio Mayer.

Sergio Mayer también se quejó de que Natalia ya no les permite tener contacto con su nieta Mila, incluso no han podido comunicarse con ella.

“Llevamos varios días, desde la semana pasada, queriendo ver a la niña. Fue el Día del Abuelo y no la pude ver, no la hemos visto. A mi hijo lo tienen bloqueado, no ha podido tener contacto con ella, pero es parte del chantaje”, declaró.

Sergio Mayer asegura que defenderá a su familia

Finalmente, Sergio Mayer advirtió que pese a las críticas, seguirá interviniendo en el conflicto para defender a su famila.

Mi nieta aquí es la importante, no mi hijo ni mucho menos ella. Mi nieta es a la que metieron en medio de una bola que se está haciendo muy grande. Voy a defender los derechos de mi nieta. Ella tiene derecho a la educación, su padre se la ha pagado, pero su madre no la ha llevado a la escuela

“Está violando los derechos de mi nieta y hay cómo comprobarlo. Un juez va a determinar qué corresponde a cada quien. Esto es lo que ella propició. Si se meten con mi familia, cuidado. Antes de cualquier postura política está mi familia, entre ellos mi nieta y mi hijo que voy a defender a capa y espada”, concluyó.

