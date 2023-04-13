Diego Boneta ya terminó de grabar la nueva serie de Paco Stanley.

Diego Boneta reveló que ya terminó de grabar la serie sobre Paco Stanley, proyecto en la que también participan Belinda, Luis Gerardo Méndez y Roberto Duarte en el papel del célebre conductor.

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Ya terminamos, fue muy divertido, la verdad es que me encantó el personaje que me tocó hacer, una oportunidad, otra vez de transformación total y para mí, era muy importante desaparecer o espero que cuando la gente lo vea, no piense que soy yo

Sobre posibles demandas en contra del proyecto, respondió:

La verdad, es que no tengo idea

¿Tomó terapia para superar su personaje de Luis Miguel?

Reveló que cada vez que concluye un personaje, se somete a una terapia especial para dejarlo atrás y reencontrarse con él mismo, así ocurrió con el de Luis Miguel, por ejemplo.

Yo realmente creo mucho en lo que es la terapia, no empecé a hacer raíz de eso, yo ya llevo haciendo terapia muchos años, justo para lo de Luis Miguel, fue algo en lo que quise yo enfocarme, para volver a ser yo

¿Podría interpretar a Andrés García en su bioserie?

A propósito de series, Diego fue cuestionado sobre si estaría interesado en darle vida a Andrés García, en la serie que recreará su vida.

Yo la verdad, es que no tenía idea que se iba hacer esta bioserie, haría lo que hago con todos los proyectos, vería guiones, vería quién está detrás, quién está produciendo, cuál es el equipo detrás

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En otros temas, Diego lamentó el fallecimiento de Julián Figueroa con quien llegó a coincidir en 2004, durante las grabaciones de la telenovela infantil Misión SOS, en la que compartió créditos con Maribel Guardia.