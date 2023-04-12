Maribel Guardia reapareció en público tras muerte de su hijo Julián.

En medio del complicado momento que está viviendo, Maribel Guardia salió de su casa para hablar con los medios de comunicación, tras la muerte de Julián Figueroa.

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Yo les quiero dar las gracias por estar en este momento tan difícil para nosotros, no quise hacer nada en una funeraria, porque Julián murió en la casa y, porque a Julián cuando murió su papá, sufrió muchísimo con que lo tuvieron de arriba para abajo… Necesitábamos vivir este dolor en familia, con gente que realmente conoció y amó a Julián

La actriz agradeció a los medios de comunicación por hacerle un homenaje a Julián Figueroa y habló del trabajó que han hecho para soltar a su hijo.

Realmente, el día de ayer fue muy importante para nosotras, pues vivir este duele que yo sé que apenas está empezando, nos falta muchísimo camino por recorrer, pero Dios es grande, ayer llegó el padre José de Jesús, hizo una misa preciosa, donde hicimos un trabajo hermoso de despedirlo, de soltarlo, he recibido tanto amor de la gente, yo ni siquiera me pude meter a las redes y sé que muchos programas le hicieron un homenaje a mi hijo, muchas gracias, se los agradezco mucho, era mi amor, el niño de mis ojos ha sido muy duro perderlo, pero Dios me lo dio, Dios me lo quitó, lo entrego en sus manos

Maribel Guardia habló de todo el camino que le faltó por recorrer a su hijo, pero agradeció que tiene a su nieto y a su nuera, quien la acompañó con los medios de comunicación.

Tenía tanto por recorrer, Julián estaba empezando su carrera, tenía 500 composiciones, montaba a caballo, tocaba el piano, tocaba la guitarra, pero así fue. Gracias a Dios me dejó a esta niña tan linda, mi nuera, que la adoro y a un bebé precioso que tenemos que sacarlo adelante. Que ayer Ime, le dijo que su papá había muerto que era un ángel, pero pues todavía no lo entiende, obviamente

¿Cuáles son los deseos de Maribel Guardia?

Con lágrimas en los ojos Maribel Guardia le pidió a todos que recen por ella, pero mandó un mensaje para que los padres puedan disfrutar de cada etapa de sus hijos, ya que no quiere que nadie sienta su dolor.

He recibido tantas flores, ayer no quería ni ver flores, me decían ‘flores’ no quiero flores, no quiero nada, no aterrizaba ayer todavía, pero hoy que llegaron las flores la verdad es que la casa esta tan linda, llena de flores de buena energía, tanto cariño de la gente, yo no me lo esperaba, la verdad que tanta gente me mandara cosas tan lindas y me dijera cosas tan lindas, lo agradezco y le pido a todos los que me están viendo que recen mucho por mi hijo, que recen mucho por nosotros, para que podamos tener valor

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Y le pido a Dios, todos los que me están viendo que sus hijos los vean crecer, los vean casarse, los vean tener nietos, los vean triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes, porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar este dolor tan grande, no se lo deseo a nadie

¿Qué va a pasar con las cenizas de Julián Figueroa?

Por primera ocasión, Maribel Guardia habló de los planes que tiene para las cenizas de su hijo y prometió un video para las redes sociales.