Hija de Olivia Collins agrede a Mónica Castañeda en velorio de Julián Figueroa.

Este lunes por la tarde, finalmente arribaron a la casa de Maribel Guardia y Marco Chacón, las cenizas de Julián Figueroa, luego de ser recogidas en la agencia funeraria por el chofer de la actriz, imágenes que fueron captadas por nuestras cámaras.

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También, fueron trasladadas a la casa las coronas y otros arreglos florales, enviados por personalidades como Ninel Conde, Giovanni Medina, Leonardo Aguilar, Emmanuel y Marco Antonio Solís ‘El Buki’.

¿Quiénes fueron a dar el último adiós a Julián Figueroa?

Mientras tanto, a las afueras de la casa de Maribel, a donde vimos regresar la carroza fúnebre, todo seguía siendo efervescencia con la sucesiva llegada de familiares y amigos que deseaban consolar a Maribel Guardia, aunque no todos lo consiguieron. Así vimos arribar a Lourdes Munguía, a Federico Figueroa y a su hermana Rosa, Latín Lover y Verónica del Castillo.

No tiene nombre perder a un hijo, entonces, yo vengo nada más a abrazar y a ofrecer lo que necesite

¿Qué pasó a la llegada de Olivia Collins a la casa de Maribel Guardia?

Pero, fue a la llegada de Olivia Collins que los ánimos se calentaron, entre el afán de la prensa de obtener una declaración y la negativa de contestar de la actriz, apoyada por su hija.

Con permiso, usted no abre la puerta… le estoy diciendo a ella…

¿Cómo recuerdan sus familiares a Julián Figueroa?

Más tarde, diversos familiares de Joan Sebastián partieron de la casa de Maribel, entre ellos José Manuel Figueroa, Yolanda Figueroa y Federico Figueroa Jr.

Mucho, es lo que platicamos, nos logró unir, muchas cosas, quedan pendientes muchas cosas, quedan pendientes muchos viajes, quedan pendientes muchas pláticas, muchos sueños, pero algún día…

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Híjole, un primo, un hermano, una persona que siempre luchó por la unión de la familia

Pasadas las 10 de la noche y cuando ya todo lucía en calma, también vimos llegar al Padre José de Jesús Aguilar, quien confirmó que oficiaría una misa por el eterno descanso de Julián Figueroa.

Efectivamente, vengo acompañar a Maribel, a su esposo, a la familia que tienen este pesar…

Federico Figueroa y Alina Espín, hermano y viuda de Joan, fueron los últimos en partir. Este martes, se espera la llegada de las hermanas de Julián Figueroa a México, Zarelea y Juliana y la celebración de otra misa en su memoria.

