Diego Boneta evade el tema de la demanda por parte de Martín Bello.

La polémica entre Martín Bello y Diego Boneta no da marcha atrás, ya que los artistas mantienen un contundente enfrentamiento desde el lanzamiento de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie.

Martín Bello aseguró que Diego Boneta utilizó exceso de fuerza en una escena

Martín Bello nos habla de demanda que interpondrá contra Diego Boneta.

Martín, quien encarnó a Tito Gallego, demandó al actor mexicano por presunto exceso de violencia en una escena de la bioserie inspirada en Luis Miguel.

En su momento, el actor español confesó que fue golpeado de verdad, durante la escena donde Luis Miguel buscó respuestas sobre el paradero de Marcela Basteri.

“Recibí los golpes durante una escena en la que yo le cuento a Luis Miguel (Diego Boneta) lo que sucedió con su madre. Nosotros habíamos ensayado la escena, pero al final Diego Boneta me pegó de verdad y me mandó al hospital”, contó para una revista de espectáculos.

Martín Bello también publicó algunas fotos de los golpes por parte de Diego Boneta, quien jamás admitió que usó mucha fuerza en la mencionada escena.

Te puede interesar: Diego Boneta sorprende con transformación física en redes sociales.

Diego Boneta evita hablar sobre el enfrentamiento con Martín Bello

Diego Boneta huyó de los cuestionamientos de los reporteros en su reciente llegada al aeropuerto. El actor mexicano evitó hablar de la polémica con Martín Bello, dando paso a temas como el reciente triunfo de la Selección Mexicana de Fútbol.

“Aún no leo ese artículo realmente, no sé a qué se refiere o de qué va, pero a mí lo que más gusto me da es poder representar a México al nivel más alto que pueda y poder mostrar cómo los mexicanos podemos llegar a donde sea… ver cómo el equipo de fútbol ganó bronce… no tengo ningún tipo de comentario al respecto”, expresó el actor mexicano, quien caminó a paso apresurado para huir de la prensa.

Y aunque Diego Boneta no ha respondido a la controversia con su colega del gremio actoral, si se ha dejado ver junto a su nueva pareja sentimental Renata Notni.

Los artistas se han dejado ver más enamorados que nunca por diversas partes de la república mexicana.

También te puede interesar: Actor de Luis Miguel, la serie demandará a Diego Boneta tras agresión.