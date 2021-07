Renata Notni, novia de Diego Boneta, posa en topless. (FOTO)

Renata Notni se volvió tendencia en todas las redes sociales, y no por su noviazgo con el mexicano Diego Boneta. La actriz morelense posó topless para una revista de belleza, además de mostrar su espectacular silueta a los 26 años de edad.

Renata Notni y Diego Boneta sostienen algo más que una simple amistad

¡Diego Boneta nos platicó EN EXCLUSIVA sobre su faceta como productor ejecutivo en ‘Luis Miguel, la serie’.!

La actriz mexicana hizo un recorrido por su vida antes de aparecer en melodramas, películas y series. Renata también recordó que se hizo la promesa de siempre mantener su esencia.

“Si hay algo que siempre me prometí a mí misma desde chiquita, sobre todo por la carrera en la que estoy, fue nunca perder mi esencia. Siempre procuré cuidarla y serme fiel a mí misma”, expresó la artista para Beauty Junkies.

Siempre procuraré cuidar mi esencia y ser fiel a mí misma. Es una promesa que yo me hice y es algo que siempre trato de hacer cuando estoy en un momento difícil o cuando tengo que tomar decisiones importantes en mi vida

Notni también habló de cómo fue su vida durante la pandemia de Covid-19, aceptando que hubo significantes cambios.

“La pandemia fue algo que me cambió en todos los sentidos. Me di cuenta que la vida es un regalo, que aquí nada está asegurado. Nadie sabe lo que va a pasar, somos chiquitos y tenemos el tiempo contado literalmente. Este período me hizo ponerme las pilas y replantearme que quiero y hacia dónde voy, profesional, personal y emocionalmente”, expresó.

Y aunque se limitó a hablar de su vida personal, Renata sostiene una sólida relación sentimental con Diego Boneta, quien encarna al intérprete de La Incondicional en Luis Miguel, la serie.

Ambos actores se han dejado ver juntos en paradisíacas playas mexicanas, además de no ocultar su amor en alfombras rojas y en los aeropuertos.

Te puede interesar: El espectacular dueto del actor Diego Boneta y Luis Miguel.

La foto de Renata Notni en topless que rompió el internet

Renata Notni se dejó fotografiar de la manera más natural y artística posible, pues utilizó unos pantalones de mezclilla y cubrió sus senos con parte del cabello.

Sin ninguna sola prenda en la parte superior, la actriz mexicana presumió su sensualidad y piel bronceada. La sesión de fotos fue bien recibida por parte de los fanáticos, quienes no dudaron en halagar a la actriz con bellísimas palabras en la caja de comentarios.

“Belleza pura y única”, “Poderoso mensaje para tu generación”, “Diosa”, “Hermosa”, “Que portada” y entre otros más.

También te puede interesar: Actor de Luis Miguel, la serie demandará a Diego Boneta tras agresión.