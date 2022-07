Le llueven críticas a Diego Boneta por cantar temas de Luis Miguel.

La carrera de Diego Boneta despuntó con su brillante interpretación de Luis Miguel en la bioserie del cantante puertorriqueño; sin embargo, parece que sigue tomando muy en serio su papel del ‘Sol’, pues hace unos días se hizo viral por cantar en un restaurante canciones de Luismi.

El actor y cantante mexicano que saltara a la fama gracias a un reality show de talentos para niños, fue captado cantando en público unos cuantos temas de Luis Miguel en presunto estado de ebriedad, esto desató infinidad de críticas en redes sociales en donde los internautas aseguraron que canta “horrible”.

Sin duda alguna protagonizar la bioserie de Luis Miguel fue un hitazo para Boneta, quien mostró sus dotes para la actuación y el canto, cualidades que le valieron ganarse todavía más el cariño de la gente.

Pero sus habilidades para el canto quedaron en entredicho después de la filtración de unos videos donde aparece interpretando algunos temas del ‘Sol de México’, por lo que muchos fans se cuestionaron si abusaron del uso del autotune (procesador de audio) para la serie de Netflix.

En una serie de videos compartidos en redes sociales aparece Diego Boneta cantando en un Piano Bar de Madrid donde interpretó el tema “Por debajo de la mesa” con unas copas de más, junto a diversos fanáticos que se encontraban en el lugar.

Sin embargo, su afinación no fue la mejor y eso desató un sinfín de gestos de desaprobación, tal como el de un sujeto que se encontraba detrás de un cristal y comenzó a burlarse del actor por el espectáculo que estaba dando.



¿Cómo reaccionaron las redes? Los comentarios negativos no se hicieron esperar en redes sociales, algunos aseguraron que su mala entonación y afinación se debió al alcohol; mientras que otros pusieron en tela de juicio sus dotes para el canto y aseguraron que ya siente Luis Miguel.

“Canta horrible”, “Con tragos no se puede cantar”, “El alcohol, el karaoke y el teléfono no se llevan”, “Él es actor y no lo molesten”, “Nada que ver con Luis Miguel, hasta ofende la comparación con un Dios como Luis Miguel”, “Quedó atrapado en el personaje”, “Es que uno borracho ya no canta igual. La actitud la tenía, pero la voz se le fue a dormir”, fueron algunos de los comentarios.