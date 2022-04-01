Diego Boneta y Renata Notni hablan juntos de su relación.

La estabilidad de toda relación sentimental requiere tiempo, atención, confianza y madurez, pues hay actitudes y conductas que ayudan a construir la convivencia de la pareja, mismas que han llevado a la perfección hasta el momento Diego Boneta y Renata Notni.

Te puede interesar: ¿Diego Boneta levanta la mano para protagonizar ‘José El Soñador’?

Y es que cada pareja tiene definido cual es el elemento más importante en su relación, unos ponen al amor, otros a la convivencia, la confianza, etc. Pese a la distancia, sin duda, Diego Boneta y Renata Notni han sabido equilibrar y llevar su noviazgo, recordemos que Diego vive en Los Ángeles y su guapa novia en México.

Sin embargo, a pesar de la distancia, la pareja ha encontrado la manera de verse y compartir momentos juntos como la alfombra Roja en el Vanity Fair Oscar Party 2022, en donde las cámaras de TV Azteca fueron testigo de este amor.

Al preguntarles cómo logran una estabilidad en su noviazgo, el protagonista de la serie de Luis Miguel fue claro en su respuesta: "La verdad yo creo que es importante poder ser cómplices en todo sentido y hacer estas cosas juntos y también tener una vida separada".

Por otro lado, la actriz de telenovelas comentó que "siempre que se desea hay que estar juntos en los momentos adecuados. Pues así, siempre que se quiere se encuentran los momentos para poder estar juntos y es justo lo que estamos haciendo ahorita, disfrutando mucho".

Sin duda, en la actualidad, Diego Boneta y Renata Notni gozan de una relación sana en donde ambos comparten los mismos sentimientos y pensamientos tal como nos lo demuestran en sus redes sociales.

También te puede interesar: Diego Boneta y Renata Notni aparecieron en las calles de Hollywood.

