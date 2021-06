Diego Boneta se deslinda de la escena sexualizada de Michelle Salas.

Diego Boneta se deslinda de reclamos a la serie de Luis Miguel.

A pesar de figurar también como productor, Diego Boneta se deslinda por completo de los reclamos en contra de la bioserie de Luis Miguel, incluido el de Michelle Salas por haber sido expuesta en su intimidad y sexualizarla explícitamente en el último capítulo de la segunda temporada.

A punto de tomar un vuelo rumbo a Los Ángeles, California, aseguró que él no fue quien decidió la trama.

“La verdad no me toca opinar respecto a eso. No fue mi decisión. Soy uno de varios productores. Si yo fuera el que tiene la decisión final, sería otra onda, pero soy uno de varios. Al final, es algo contado por Luis Miguel y tratamos de hacer esto de la mejor manera posible para todo el público”, expresó para la prensa.

Diego Boneta evitó hablar con la prensa sobre ‘Luis Miguel, la serie’.

Y, aunque prometió atender a la prensa una vez que documentara su equipaje, finalmente consiguió ingresar por otra puerta y así escapó de las preguntas.

Lo extraño es que tardó casi una hora tratando de documentar, lo que hizo pensar que había perdido el vuelo, por lo que para no quedarnos con la duda, preguntamos a su mamá Astrid Boneta, quien viajó con él y lucía muy preocupada.

