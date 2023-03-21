Te presentamos a los integrantes de la nueva generación de Menudo.

Gabriel Rossell, Ezra Gilmore, Alejandro Querales, Andrés Emilio y Nicolás Calero son los nombres de los cinco integrantes que formarán parte de la nueva generación del grupo Menudo, que en este 2023 está de regreso tras más de 27 años de ausencia.

En exclusiva para Ventaneando, los nuevos Menudos revelaron que sueñan con imitar a Ricky Martin y compartir escenario con él para recordar los inicios del puertorriqueño como cantante, pues surgió de esta exitosa agrupación.

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¿Qué dijo la nueva generación de Menudo?

Los cinco jovencitos se dijeron felices por el recibimiento que ha tenido su primer sencillo titulado “Mi amore”, el cual se estrenó ayer lunes 20 de marzo. “Bueno, hoy se estrenó el tema como puedes saber, la verdad todos súper contentos, todos estamos increíblemente sorprendidos por el recibimiento de todos los fans”, dijo Gabriel Rossell.

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“Me siento muy bien, fue una experiencia asombrosa, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida y estoy contento de poder hacer con otros cuatro chicos”, añadió Ezra Gilmore.

Estoy emocionado de que haya sido bastante bueno cuando nos conocimos, fue un poco de miedo el hacer amigos por la diferencia de edades, pero ahora desde que estamos juntos por tanto tiempo, realmente empezamos a ser muy amigos y es una experiencia divertida”, sentenció Nicolás Calero.

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¿Qué dijo la influencer que aparece en el videoclip de Menudo?

La influencer, Ana Emilia, también se dijo emocionada por la oportunidad: “Este es un gran proyecto porque es Menudo, qué persona en la vida en Latinoamérica no sabe qué es Menudo y, es que es tan impresionante y tienen muchísimo potencial”.