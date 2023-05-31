Diego Schoening está distanciado de Thalía debido a un malentendido.

Diego Schoening, revela que está distanciado de Thalía desde hace tiempo, debido a un malentendido que tuvo con ella y, que no explica del todo.

Te puede interesar: Erik Rubín confirma que Sasha Sokol se integra al elenco de un nuevo musical en el teatro.

No obstante, dice no estar cerrado a reencontrarse con ella, en caso de que se sume al musical 'Vaselina', al que se le ha girado la invitación, lo mismo que a Paulina Rubio.

No, desde hace mucho ella la rompió conmigo por un malentendido que no quiso que se le explicara, simplemente eso, ahora sí que, aquí estoy, no tengo broncas en mi vida con nadie, yo no tengo problemas con nadie. Yo siempre voy a estar en un escenario y voy a respetar, siendo mujer todavía, la respetaría cien veces más

¿Por qué Thalía y Paulina Rubio no se han sumado al musical?

El cantante reveló los posibles motivos por los que Thalía y Paulina Rubio no se han integrado al musical.

La invitación siempre ha sido abierta, no han podido, no han querido es otra cosa, no tenemos nada que ver; la invitación se hizo, nada más que el barco tiene que zarpar en un momento, hay fechas y sino llegas a las fechas, no puedes llegar y decir ‘Ensayo un mes’ espérame, llevamos tres meses, no vas a llegar al ensayo un mes y de ahí me voy, no. Yo creo que o todos coludos o todos rabones

¿Cómo van los ensayos del musical?

Diego Schoening, nos reveló los avances que han tenido en los ensayos de ‘Vaselina’, puesta en escena que ha reunido a varios exintegrantes de Timbiriche.

También te puede interesar: Diego Schoening recuerda a Timbiriche en un musical de “Vaselina”.