Erik Rubín confirma que Sasha Sokol se integra al elenco de un nuevo musical en el teatro.

Erik Rubín confirma la participación de Sasha Sokol en el musical ‘Vaselina’, del cual es socio productor junto con Alejandro Gou.

Sasha, al parecer, viene llegando de viaje y, ahorita se nos une a los ensayos, en algún momento que pueda y bueno, ahorita son estas semanas, yo lo que le sugiero a la gente, que no sabemos de qué manera pueda mutar este proyecto, entonces aprovechen ahorita que estamos los que estamos y que no se pierdan ‘Vaselina’

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Sobre la participación de Paulina Rubio, comentó:

Paulina, en algún momento, igual es probable que se sume y bueno, la invitación está abierta y esperemos, como bien lo dices, jugar de muchas formas con esta obra

Los ensayos de ‘Vaselina’ le han traído recuerdos de su infancia, como cuando se presentaron por primera vez, en el teatro en el que pronto estrenarán el musical, solo que entonces se llamaban ‘Televiteatros’.

O sea, toca fibras bien importantes, porque crecimos con esta historia, con esta música, con estas historias entre nosotros, reencontrarnos

¿Erik Rubín piensa volver con Andrea Legarreta?

En ‘Vaselina’, también participa Andrea Legarreta con quien Erik no descarta una reconciliación amorosa.

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