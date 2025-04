Directora de “Frida” respalda a Salma Hayek en su denuncia contra Harvey Weinstein

Durante su más reciente visita a México, Julie Taymor, directora de la cinta “Frida”, rompió el silencio de una vez por todas y se pronunció sobre la denuncia de acoso que Salma Hayek interpuso contra Harvey Weinstein.

¿Qué dijo la directora? Casi una década después, Taymor reveló cómo fue su experiencia junto a la actriz mexicana, Salma Hayek, así cómo los desafíos que enfrentó con Harvey Weinstein.

“Nosotros no sabíamos lo que le estaba pasando a Salma durante ‘Frida’. En realidad, yo sabía un poco, porque pasé por lo que ella pasó. Harvey Weinstein no estaba interesado en una mujer mayor, y yo no era tan mayor, pero, aun así, y además como directora, le gustaba manipular a las actrices”, declaró a Ventaneando.

¿Qué dijo sobre la denuncia de Salma Hayek contra Harvey Weinstin?

La directora declaró que “Salma pasó por muchísimo con él. Sí, lo vi un poco, pero queríamos hacer la película. Ella quería hacer la película. Yo fui su confidente”.

Sin dar más detalles sobre lo sucedido, la directora de “Frida” relató cómo le impactó la presencia de Salma previo a su colaboración en la cinta antes mencionada.

“La conocí. Me pidieron que hiciera la película. Quedé tan impresionada por nuestra reunión. Ella era tan inteligente, y había sido tratada como, ya sabes, una mujer hermosa y sexy, como un símbolo sexual”.

¿Por qué Harvey Weinstin sacudió a Hollywood?

Recordemos que el exproductor de cine, enfrentó más de 80 acusaciones de acoso, agresión y violación sexual, esto gracias al movimiento #MeToo.

Actrices como Salma Hayek, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow y Ashley Judd, denunciaron que Harvey Weinstein aprovechaba su influencia para manipularlas y acosarlas en reuniones privadas, la mayoría de estas en hoteles.

En 2022, Weinstein fue encontrado culpable de violación en tercer grado y de un acto sexual criminal de primer grado, lo que le valió ser condenado a 23 años de prisión. Sin embargo, en 2024 su sentencia fue revocada. Actualmente, se encuentra cumpliendo una pena de 16 años en Los Ángeles por una violación ocurrida en 2013.