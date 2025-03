En días reciente, Michel Duval , hijo de Consuelo Duval, se vio envuelto en una polémica debido un supuesto robo de una chamarra valuada en aproximadamente 90 mil pesos mexicanos. Sin embargo, el diseñador y productor Pedro Montiel , dueño de dicha prenda, salió a aclarar la controversia.

Diseñador aclara rumor sobre supuesta chamarra que se robó Michel Duval

A través de una entrevista con diferentes medios, como la revista TVNotas, quienes en un video publicaron las declaraciones de Michel respecto a la polémica, el experto en moda detalló que toda la polémica es un malentendido. De acuerdo con lo dicho por Montiel, todo ocurrió años atrás, en una salida nocturna en Polanco, CDMX, donde estuvo con Michel Duval y su entonces pareja Carolina Miranda . Al retirarse del club antes de lo planeado debido al consumo excesivo de alcohol, Pedro olvidó su charra, la cual quedó en manos de Miran y luego de Duval.

En este sentido, Pedo Montiel dio a conocer su postura y aseguró que nunca tuvo la intención hacer pública esta situación: “Realmente ya tiene tiempo, se filtró esta información, digo, yo no la filtré, porque si yo la hubiera querido sacar publica la hubiera sacado hace síes años, no ahorita”, contó. Posteriormente, desmintió haber acusado directamente a Michel de robo: “El programa hizo una nota que fue lo que alborotó todo, que yo acusaba de ladrón a Michel Duval. En ningún momento he acusado de ladrón… La palabra ladrón jamás salió de mi boca”.

¿La chamarra de Pedro Montiel aún existe?

También contó que sí ha intentado recuperar la chamarra, pero debido a la falta de coincidencia entre ambos no se ha podido concretar la entrega. Tiempo después, Montiel se encontró con Duval en un evento y le preguntó por su prenda: “Ahí le digo, ‘oye Michel, ¿te acuerdas de la chamarra? Sí, que no sé qué, no sé dónde quedó’. Primero me dijo ‘se quedó con Caro’, y le dije ‘no, no se quedó, Caro me dijo que no se la quedó’. ‘Ay, es que entre la mudanza y eso. No se dónde quedó’ Obviamente me dice, ‘déjame buscarla, probablemente está en casa de mi mamá’. Fue en lo que quedó”.

Cabe mencionar que peso a este ‘problemita’ Pedro reiteró que no le guarda rencor a Michel : “La vi que la traía en un evento, pero eso… pues digo no pasa nada, al final le tengo estima a Michel, jamás lo llamaría ratero, o sea, simplemente no hemos coincidido”, finalizó.