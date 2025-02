Como te lo informamos en días anteriores, Ángela Aguilar fue acusada de no haber regresado unos vestidos valuados en más 200 mil pesos mexicanos, los cuales son propiedad del famoso diseñador estadounidense, Jacob Mier. Sin embargo, ahora el dueño de dichas prendas de lujo ha vuelto a hablar y mandó un ultimátum a la cantante de regional mexicano.

¿Qué pasó entre Ángela Aguilar y Jacob Mier?

Recordemos que al inicio solo eran rumores, pero después fue el mismo Jacob Mier que confirmó dicha noticia en una entrevista para ‘El Gordo y la Flaca’ y pidió a la menor de los Aguilar que se comunicara con él para que le regresara los vestidos que le había prestado hace más de 4 años.

Te puede interesar: Ángela Aguilar muestra su destreza a caballo y redes estallan de elogios (VIDEO)

Programa 19 febrero 2025 Parte 2 | ¡Se les volteó el marcador del Sin Palabras! [VIDEO] ¿Qué pasa cuando los permisos para salir no son iguales para hombres que para mujeres? ¡Las conductoras opinan en El Club de los Corazones Rotos!

De acuerdo con dicha entrevista, Mier no le había cobrado nada porque le habían prometido que se los iban a regresar: “No le cobré nada, solo se los di. Yo usualmente cobro un alquiler o los vendo, pero ella me prometió que los iba a llevar a México, que se los iba a poner, que me iba a traer fotos y que los traería de vuelta”, explicó.

Diseñador explota contra Ángela Aguilar por sus lujosos vestidos y le lanza un ultimátum

Ahora, en otra entrevista con el periodista de espectáculos Javier Ceriani, quien viajó hasta la ubicación de Jacob Mier, el diseñador de moda lanzó una nueva advertencia a la esposa de Christian Nodal: “Se está haciendo cada vez más grande, pero en realidad lo que quiero es que me devuelva los vestidos o que me paguen por ellos”.

Te puede interesar: Ángela Aguilar comparte polémico VIDEO de Paquita la del Barrio tras su muerte: Cancelada

Cabe señalar que, hasta el momento, Ángela Aguilar o alguien de su equipo no han dado alguna declaración al respecto de este tema: “Volvería a trabajar con Ángela una y otra vez, sin problema. Es talentosa, es hermosa, pero quiero mis vestidos de vuelta, confié en ellos”, declaró Jacob en la entrevista.