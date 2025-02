Diseñador le exige a Ángela Aguilar que le devuelva los vestidos que le prestó

Una vez más Ángela Aguilar se encuentra en el ojo del huracán, pero ahora nada tiene que ver con Christian Nodal o con Cazzu, sino con unos vestidos que presuntamente se habría robado hace tiempo.

La ahora esposa de Christian Nodal ha sido acusada de no haber devuelto unos vestidos que son propiedad del famoso diseñador y dueño de la tienda ‘Fort the Stars Fashion Store’, Jacob Mier.

¿Qué dijo el diseñador?

En entrevista para ‘El Gordo y la Flaca’, Jacob Mier declaró que ‘La Princesa del Regional Mexicano’ presuntamente tendría todavía los vestidos que le prestó hace algunos años.

Según el diseñador, los vestidos le fueron prestados a Ángela Aguilar cuando ella tenía 16 años y se preparaba para asistir a una entrega de premios en México; sin embargo, desde aquel entonces no ha podido recuperarlos.

Jacob Mier dijo que la intérprete de “La Llorona”, “La Chancla”, “Dime Cómo Quieres” y “Qué Agonía”, entre otras, acudió a su boutique en compañía de su madre, por lo que accedió a prestar los vestidos.

“No le cobré nada, solo se los di. Usualmente cobro un alquiler o los vendo, pero ella me prometió que los iba a llevar a México, que se los iba a poner y me iba a traer fotos y que los traería de regreso”, reveló.

¿Qué ha dicho Ángela Aguilar al respecto?

Hasta el momento, Ángela Aguilar no se ha pronunciado al respecto ni tampoco su equipo; sin embargo, se espera que pronto haya una respuesta por parte de la cantante de regional mexicano.

¿Cuál es el costo de los vestidos? Jacob Mier dio a conocer en dicha entrevista que los vestidos actualmente tendrían un costo de 12 mil 500 dólares (algo así como 250 mil pesos).

Por otra parte, le pididó a Ángela Aguilar que se los devuelva: “Las primeras dos semanas la llamaba y le preguntaba: ¿todo está bien? Pero después perdí el contacto. ¡Quiero mis vestidos de regreso! Nunca había tenido un problema de que una celebridad tomara una pieza de mi tienda y no la devolviera”.