Se divorcia a los tres minutos de casarse porque el novio la insultó.

Pese al “qué dirán” que hubiera pesado en muchas personas, esta mujer decidió tomar una decisión drástica y tajante, pues se divorció a los tres minutos de casarse luego de que el marido la insultó.

De acuerdo con varios medios internacionales, el insólito caso ocurrió en Kuwait porque la novia halló una “diferencia irreconciliable” con su nuevo esposo, pues tropezó mientras caminaba por el registro civil.

Desde luego, la mujer esperaba la ayuda y comprensión de su pareja, pero ocurrió lo menos pensado, pues lejos de que la ayudara, éste la llamó “estúpida”, así como se lee.

En efecto, a los tres minutos de haberse casado, su cónyuge ya la había insultado. A la recién estrenada esposa no le gustó este comportamiento, se levantó y tomó la decisión de terminar el matrimonio, así que regresó al registro y le pidió al juez que disolviera la unión.

El matrimonio se terminó

El juez que llevó a cabo la boda aceptó las razones de la mujer y el matrimonio llegó a su fin, volviéndose en una de las uniones nupciales más cortas del mundo en territorio kuwaití. Afortunadamente, la mujer pudo deshacer la unión de inmediato, pues si en unos minutos sucedió eso, qué pudo haber pasado en más tiempo.

“Un matrimonio sin respeto es un fracaso” y “Si así es como actúa desde el principio, mejor dejarlo”, fueron algunas de las reacciones que provocó este caso.

Cabe mencionar que en algunos otros países como México, no es posible deshacer una unión civil antes de un año, así que es mejor elegir con cautela a la pareja para que no ocurran este tipo de cosas que no podrás deshacer tan rápidamente.

