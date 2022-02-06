Revela con humo de tráiler el sexo de su bebé. (VIDEO)

Uno de los momentos más esperados en la vida de cualquier persona es el nacimiento de un bebé, pues es el regalo más grande de la vida y que sin duda llega a cambiar todo para siempre.

En los últimos años han surgido nuevas tradiciones, todo mientras se está en la espera del nuevo integrante de la familia.

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Una de las más famosas es la revelación de sexo, misma que se ha convertido en toda una celebración en donde las personas ponen todo su ingenio para hacer la revelación del genero de su bebé.

Revelan el sexo de su bebé con ingeniosa forma

Una de las formas más divertidas es la que se hizo viral en las redes sociales, en la que una familia usó el humo de un tráiler para revelar el sexo de próximo bebé.

Recordemos que la tradición marca que en caso de ser humo azul es varón, mientras que el humo rosa nos señala que es una nena.

La familia puso demasiado empeño en el anuncio, por lo que decidieron decorar el tráiler de la familia con globos de color rosa y azul, lo que sin duda fue una idea sumamente original.

En el popular video se puede ver a la pareja de futuros padres junto a su primera hija en espera de conocer el sexo de su segundo hijo.

Uno de los momentos más graciosos de ese especial día, fue cuando encendieron el tráiler y comenzó a salir humo de color gris, por lo que los integrantes de la familia comenzaron a hacer bromas.

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Al final, todos supieron que el próximo integrante de la familia sería una hermosa niña, lo que causó una gran felicidad entre todos.

