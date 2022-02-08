Reaparecen los emos más famosos y revelan qué fue de su vida. (VIDEO)

Hace años, algunos jóvenes que se tapaban su rostro con su cabello y solían cortarse en distintos lugares de su cuerpo, cautivaron a la sociedad. Se trata de los emos, pero ¿qué sucedió con ellos? Un video viral en donde reaparecen, da la respuesta.

Fue en la década de los 2000, cuando la subcultura y corriente musical emo fue todo un fenómeno entre quienes eran jóvenes en aquel entonces.

Sin embargo, hoy los chicos que pertenecían a esa tribu urbana han cambiado y evolucionado, ya que muchos se casaron, tuvieron hijos y son profesionistas que aportan mucho a la sociedad actual.

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¿Los emos no han muerto?

Gracias a un trend de TikTok denominado “Los emos no han muerto”, muchos de ellos mostraron su vida actual a través de un pequeño visual en esa red social.

La musicalización perfecta para estos jóvenes fue la canción "Para llegar a un acuerdo” de PXNDX, donde los emos demostraron que no han muerto a pesar de haber crecido y desarrollado una vida.

En la actualidad hay monjas, sacerdotes, médicos, psicólogos, licenciados y demás profesiones que pertenecían a ese grupo de jóvenes.

“Recuerda que los emos ya tenemos 30 años y ahora somos licenciados”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los adultos que en ese entonces eran adolescentes.

Los emos se distinguían porque vestían pantalones entubados de color negro, rosa o morado, decoraciones de calaveras, estrellas o rayas, cabello largo con fleco que cubría el rostro y tenis vans o converse. Algunos de ellos tenían sentimientos tristes, depresivos y hasta suicidas en los casos más extremos.

Su música favorita era de exponentes como My Chemical Romance, Tokio Hotel, Paramore, Avril Lavigne, PXNDX, Alisson o Kudai.

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