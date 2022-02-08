Reaparecen los emos más famosos y revelan qué fue de su vida. (VIDEO)
Un video donde los jóvenes que solían ser emos demostraron lo mucho que han cambiado en los últimos años, se volvió viral.
Hace años, algunos jóvenes que se tapaban su rostro con su cabello y solían cortarse en distintos lugares de su cuerpo, cautivaron a la sociedad. Se trata de los emos, pero ¿qué sucedió con ellos? Un video viral en donde reaparecen, da la respuesta.
Fue en la década de los 2000, cuando la subcultura y corriente musical emo fue todo un fenómeno entre quienes eran jóvenes en aquel entonces.
Sin embargo, hoy los chicos que pertenecían a esa tribu urbana han cambiado y evolucionado, ya que muchos se casaron, tuvieron hijos y son profesionistas que aportan mucho a la sociedad actual.
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Tenía que hacerlo 😂😂😂😂 #emo #pxndx pic.twitter.com/AXNkOLpg2D— Fernanda Prieto♥ (@fer_capri95) February 4, 2022
¿Los emos no han muerto?
Gracias a un trend de TikTok denominado “Los emos no han muerto”, muchos de ellos mostraron su vida actual a través de un pequeño visual en esa red social.
La musicalización perfecta para estos jóvenes fue la canción "Para llegar a un acuerdo” de PXNDX, donde los emos demostraron que no han muerto a pesar de haber crecido y desarrollado una vida.
En la actualidad hay monjas, sacerdotes, médicos, psicólogos, licenciados y demás profesiones que pertenecían a ese grupo de jóvenes.
“Recuerda que los emos ya tenemos 30 años y ahora somos licenciados”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los adultos que en ese entonces eran adolescentes.
Los emos se distinguían porque vestían pantalones entubados de color negro, rosa o morado, decoraciones de calaveras, estrellas o rayas, cabello largo con fleco que cubría el rostro y tenis vans o converse. Algunos de ellos tenían sentimientos tristes, depresivos y hasta suicidas en los casos más extremos.
Su música favorita era de exponentes como My Chemical Romance, Tokio Hotel, Paramore, Avril Lavigne, PXNDX, Alisson o Kudai.
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