Don Eric del Castillo habla de su recuperación tras sufrir fuerte caída.

Eric del Castillo recordó su trayectoria en el foro de Ventaneando.

Este jueves tuvimos en el foro de Ventaneando a una de las grandes leyendas del cine mexicano, Don Eric del Castillo, quien reconoció nuestra gran trayectoria en el medio del espectáculo.

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Se les admira y tanto se les reconoce, tanto éxito tiene, caramba. Que como uno se va a negar a venir con ustedes

Recordemos que, hace unos meses, el actor sufrió una fuerte caída en su casa, misma que lo llevó al hospital, pero ahora luce muy recuperado.

Estoy tomando terapia para los dedos y este también, y las costillas ya me alivié y todo por atarantado. Fui a visitar a mi hija Verónica, porque estaba malita hace como dos meses y conozco perfectamente la casa y por venir hablando con mi nieto, no vi el escalón y me caí, y me trepé, me abrieron aquí la ceja y me tuvieron que coser, fue un ranazo

La gran sorpresa de su hija

Durante el proceso de su recuperación el gran actor del cine mexicano vivió una sorpresa, pues recibió la visita de Kate del Castillo.

Llegó de sorpresa, llegó en mi cumpleaños, como lo hizo por coincidencia, venía de Miami para irse a Mérida a grabar y de ahí regresar a México e irse a Bogotá, en fin, fue una sorpresota. Yo ni la reconocí que como viene un poco delgada, que como se supone, estuvo en la cárcel por el papel que está haciendo y yo dije ‘quién es esta metiche, yo me estoy terminando de vestir’, y esos minutos son inolvidables

El actor reconoció que tiene la fortuna de tener dos grandes hijas que siempre se encuentran al pendiente de ellos.

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