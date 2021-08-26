Kate del Castillo lanza su exclusiva línea de ropa muy a su estilo.

Kate del Castillo lanza su línea de ropa cómoda inspirada en su estilo casual con 40 piezas de gran calidad y además a un buen precio, pues no superan los 100 dólares, adelantó en entrevista exclusiva para Ventaneando.

Tiene que ver la edad, la experiencia que yo me siento ya cómoda, bien en mi propia piel y no tengo ese tipo de inseguridades, en cuanto a mi cuerpo y quién soy, ya me acepté como soy y es lo que hay

Además de la ropa, existen otros valores con los que las mujeres acompañan su imagen durante su vida y la actriz, también habló de ellos en su propia experiencia.

Sin duda amor propio porque me amo a mí antes que a nadie más y fortaleza, a partir de muchas cosas que nos pasan a las mujeres creo que vamos sobreviviendo obstáculos constantemente creo que eso te da una parte de fortaleza, pero también una madurez...

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Kate del Castillo dice ser solitaria

Nuestra querida Pati Chapoy cuestionó a Kate del Castillo respecto a cómo había pasado el confinamiento por la pandemia por el COVID-19 y sorpresivamente, la actriz confesó que es solitaria.

Yo la pasé muy contenta en mi casa porque casi nunca estoy en mi casa, así que a mí me vino bien yo soy ermitaña... con esta pandemia tanta gente que ha pasado por tantas cosas terribles te das cuenta que no somos inmortales y de que la vida te puede cambiar en un segundo

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