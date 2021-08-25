Lidia Ávila emprende su primer proyecto sin sus compañeros de OV7.

Lidia Ávila ha comenzado a emprender proyectos como solista.

Aunque asegura que las aguas entre ellos han empezado a calmarse y que pronto los volveremos a ver juntos, la incertidumbre en torno al futuro de OV7 sigue latente y más aún cuando sus integrantes empiezan a trabajar en solitario.

Tal es el caso de Lidia Ávila, quien hace unos días relanzó el sencillo titulado Ciega que cantó en su faceta como cantante grupera hace años.

Pero, ¿será que con esto Lidia pretende decirle adiós a OV7 para siempre e iniciar una carrera como solista? Ella responde a Ventaneando.

Fíjate que, a estas alturas, el término ‘lanzarme como solista’ no está dentro de mis prioridades. Simplemente es hacer lo que me gusta y lo que amo. No creo que una cosa esté peleada con la otra

En este momento, cada uno de los OV7, creo que han hecho cosas en individual, como empresarios, en la música, producción o actuación. Y se vale

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Lidia Ávila habla del reciente lanzamiento de 'Ciega'

Lidia Ávila desempolvó el pasado para regrabar uno de los temas favoritos de su fanaticada. Se trata de Ciega, tema de 2004 que continúa dando de qué hablar en su club de fans.

‘Ciega’ es una canción que quise retomar después de muchos años, que grabé por ahí de 2004 en mi segundo disco de solista. Fue una canción que escribió José Luis Roma para mí, exclusivamente

Es un regalo para todos los fans. Hay que tratar de estar vigentes y estar en contacto con la gente, que es lo que esta pandemia nos permite. Ahorita lo quise hacer como un regalo para mis fans, retomar esta canción que tanto me gusta. La sigo cantando en las reuniones familiares

Y dejando claro que seguirá siendo parte de OV7, así respondió al cuestionarla de la situación actual con sus compañeros

Ojalá que las cosas se acomoden, entiendo que con esta tercera ola, los lugares están echándose para atrás en cuanto a capacidad de gente, entonces los mantendremos informados de lo que suceda

Hemos estado con un montón de cosas, yo en lo personal necesitaba mi tiempo, mi espacio, para aclarar muchas cosas en mi mente y corazón

Y buscando otras opciones de trabajo, y para generar ingresos, en lo que OV7 retoma su carrera, Lidia se adentrará en un negocio que parecerá increíble, pues venderá tortillas.

A partir de septiembre estarán a la venta unas tortillas de queso, se hacen en el rancho de mi suegro. Son muy conocidas en el área de Tamaulipas del norte y mis amigos de la ciudad dicen que son una delicia

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