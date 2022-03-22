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FOTOS | Doris regresa a las tierras y las playas de Exatlón All Star.

Luego de ser eliminada, Doris del Moral es elegida por sus compañeros para regresar a las tierras y a las playas de Exatlón México.

Por: TV Azteca

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