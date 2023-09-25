Mauricio Islas es el Dr. Carlos Resendiz en la serie Dra. Lucía: Un Don Extraordinario.

Su familia han sido médicos desde hace tres generaciones. Es director del Hospital Central de la Ciudad de México desde hace una década y lleva más de 20 años trabajando ahí. Se puede decir que es de la “realeza médica” del país.

Cuida que no se rompan las reglas en el hospital pero su crisis personal hace que se descuide y no sea tan recto como solía serlo. Carlos está recién divorciado, lo que le ha generado una crisis de vida. Mantiene una relación secreta con Mariana, pero no tarda en darse cuenta que ella lo usa. Carlos se encuentra en una encrucijada, ya que Mariana sabe un terrible secreto que no le permite deslindarse de la situación. Mariana fue testigo de lo que pasó