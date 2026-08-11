Qué hacer con las botellas de plástico vacías: así puedes reutilizarlas para crear un jardín vertical

Las botellas de plástico vacías pueden tener una segunda vida dentro del hogar si se convierten en un jardín vertical casero. Esta es una alternativa sencilla para cultivar plantas aromáticas, flores o algunas especies de hortalizas, incluso cuando no se dispone de demasiado espacio.

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Con unas pocas herramientas y varios envases de plástico es posible crear una estructura decorativa que permita aprovechar una pared, una baranda o un pequeño balcón. Además de reducir la cantidad de residuos que terminan en la basura, esta propuesta permite incorporar vegetación en lugares donde colocar macetas tradicionales puede resultar complicado.

La clave está en preparar correctamente los recipientes, realizar un drenaje adecuado y elegir plantas cuyas necesidades sean compatibles con el espacio disponible y un jardín vertical. Solo debes seguir estos pasos.

DIY: ¿Cómo hacer un jardín vertical con botellas de plástico?

Antes de comenzar, es importante lavar y secar completamente las botellas para eliminar restos de bebidas. Se pueden utilizar envases de distintos tamaños, aunque lo más práctico es trabajar con recipientes similares para conseguir una composición más uniforme. Necesitas conseguir estos elementos:



Botellas de plástico PET

Tijeras o cúter

Cuerda resistente o alambre

Tierra para plantas: elige un sustrato adecuado para las especies que quieras cultivar.

elige un sustrato adecuado para las especies que quieras cultivar. Plantas o semillas: puedes optar por aromáticas, flores pequeñas, plantas ornamentales o algunas hortalizas de tamaño reducido.

puedes optar por aromáticas, flores pequeñas, plantas ornamentales o algunas hortalizas de tamaño reducido. Herramienta para perforar: será necesaria para realizar pequeños agujeros en la parte inferior y favorecer el drenaje.

Paso a paso:



El procedimiento comienza cortando una abertura alargada en uno de los laterales de cada botella. Ese espacio funcionará como una pequeña maceta y debe ser suficientemente amplio para introducir el sustrato y posteriormente manipular la planta. Después, realiza pequeños orificios en la parte inferior del envase para permitir la salida del exceso de agua. Este paso es fundamental, ya que la acumulación de humedad alrededor de las raíces puede favorecer problemas como la pudrición. Una vez preparados los recipientes, introduce una capa de sustrato, coloca la planta o las semillas y completa con más tierra. Finalmente, utiliza la cuerda, el alambre o un soporte firme para fijar las botellas de manera vertical. Es recomendable comprobar que cada recipiente quede bien sujeto antes de agregar agua, especialmente si el jardín se instalará en altura. Las botellas llenas de tierra y agua pueden aumentar considerablemente su peso.

¿Qué plantas se pueden cultivar en un jardín vertical con botellas?

La elección de las especies dependerá principalmente de la cantidad de luz que reciba el lugar y del tamaño de cada recipiente. En jardines verticales pequeños suelen funcionar mejor las plantas que no necesitan demasiado espacio para desarrollar sus raíces. Estas son algunas opciones:



Albahaca: puede cultivarse en recipientes individuales y necesita buena iluminación.

puede cultivarse en recipientes individuales y necesita buena iluminación. Perejil: es una alternativa práctica para tener una hierba aromática disponible en casa.

es una alternativa práctica para tener una hierba aromática disponible en casa. Cilantro: puede crecer en recipientes pequeños siempre que disponga de luz y un sustrato adecuado.

puede crecer en recipientes pequeños siempre que disponga de luz y un sustrato adecuado. Menta: es una planta vigorosa que puede adaptarse bien a recipientes, aunque conviene controlar su crecimiento.

es una planta vigorosa que puede adaptarse bien a recipientes, aunque conviene controlar su crecimiento. Lechugas pequeñas: algunas variedades pueden cultivarse en espacios reducidos y permiten aprovechar el jardín vertical para producir alimentos.

algunas variedades pueden cultivarse en espacios reducidos y permiten aprovechar el jardín vertical para producir alimentos. Flores de tamaño pequeño: aportan color y pueden convertir la estructura en un elemento decorativo.

La Royal Horticultural Society (RHS) señala que los jardines verticales pueden ser una alternativa para incorporar plantas en espacios limitados, aunque la selección de especies debe considerar factores como la luz, el riego, el tamaño del recipiente y las necesidades de cada planta.

También es importante recordar que un jardín vertical fabricado con botellas requiere mantenimiento. El sustrato de los recipientes pequeños puede secarse más rápido que el de una maceta convencional, por lo que conviene revisar regularmente la humedad.

Por último, si el jardín se instala en un balcón, terraza o pared, hay que asegurarse de que el sistema de sujeción sea resistente y que el agua de riego no genere humedad o daños en la superficie.