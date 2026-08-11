Sahit se convierte en el primer finalista de Survivor México La Reliquia en Llamas

La recta final de Survivor México La Reliquia en Llamas no solamente arrancó con la esperada ceremonia de la Fusión, sino también con la definición del primer finalista del reality show, quien fue nada más y nada menos que Sahit. ¿Cómo fue que el sobreviviente garantizó su presencia en la gran final? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Luego de que los sobrevivientes de ambas tribus dejaran sus respectivos refugios y tuvieran una sesión de aseo y cuidado personal, tanto Halcones como Jaguares asistieron a la ceremonia de la Fusión, en la que "Warrior" les compartió una serie de noticias que cambiarían el rumbo de la extrema competencia.

Para empezar, el conductor le reveló a los sobrevivientes que la gran final de Survivor México La Reliquia en Llamas se llevará a cabo el próximo domingo 23 de agosto a las 6:00 PM por la señal de Azteca UNO.

Por otro lado, Carlos Guerrero se dio a la tarea de preguntar a Jaguares y Halcones quiénes tenían alguna pieza de La Reliquia en Llamas, por lo que Abel, Avril, Shada y Sahit levantaron la mano, siento este último quien sorprendió al resto de los sobrevivientes debido a que desconocían que había conseguido uno de los fragmentos desde hace unas semanas.

"Warrior" procedió a decirles a todos que esta misma noche conocerían al primer finalista de Survivor México La Reliquia en Llamas por medio de un juego y que solamente los cuatro portadores de alguna pieza podrían participar para llegar al Top 5 del reality show.

Luego de que fuera armada La Reliquia en Llamas, los cuatro sobrevivientes tuvieron que acomodar piezas con el fin de crear un efecto dominó mientras lanzaban una pelota que las tendría que derribar todas de un solo toque.

Después de numerosos intentos por parte de los sobrevivientes, Sahit fue quien consiguió el efecto dominó perfecto, por lo que se convirtió automáticamente en el primer finalista de Survivor México La Reliquia en Llamas.

¿Qué se puede esperar de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Bajo la conducción del reconocido Carlos Guerrero "Warrior", Survivor México La Reliquia en Llamas se transmite de lunes a viernes en punto de las 06:30 PM y los domingos a las 6:00 PM por medio de la señal de Azteca UNO.

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