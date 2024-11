Capítulo 21 | ¿Dónde está Lucía? | Dra. Lucía Temporada 2

Mientras la Dra. Lucía y el Dr. Daniel están secuestrados, el Hospital Matilde Montoya se convierte en un caos. La Dra. Mariana toma el control y se asegura de que todo funcione cuando ve que no tiene personal en urgencias y el Dr. Emiliano está haciendo de detective para encontrar a la Dra. Lucía. Al inicio no cree que sea grave pero el Dr. Emiliano le hace ver que no es un comportamiento normal ni en la Dra. Lucía ni en el Dr. Daniel. Un accidente provoca que lleguen pacientes con quemaduras, uno de ellos especialmente grave está en terapia intensiva. La Dra. Helena no cree que pueda tener una vida normal por su estado. Logra que la Dra. Mariana, embebida en el manejo del hospital, le entregue el código de la bodega de los medicamentos controlados. Cuando está en su ritual eutanásico, parece tener la capacidad de comunicarse telepáticamente con su paciente. La Dra. Karina es testigo de esto y de la eutanasia. La Dra. Lucía y el Dr. Daniel descubren que están secuestrados por la Senadora Tapia, decidida a vengar la muerte de el Diputado Montegrande.