Capítulo 28 | Mudanzas | Dra. Lucía Temporada 2

El Dr. Emiliano le insiste a la Dra. Lucía sobre las pruebas sicológicas que quiere hacerle y esto a ella no le gusta nada, aunque intenta no confrontar. Manuela aún no decide si será o no novia de Marcelo. El Dr. Patricio Quiroz sigue persiguiendo al personal femenino del hospital. El caso de un joven con laceraciones en las vías respiratorias pone en jaque los conocimientos de los doctores del Montoya, cuando la Dra. Lucía usa su don y el Dr. Emiliano la ve aturdida después, sospecha que algo que no le cuenta está pasando. La Dra. Lucía ha tenido un sueño extraño que comienza a mezclarse con sus visiones, pero la insistencia de Emiliano por saber qué le pasa comienza a exasperarla.