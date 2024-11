¿Te perdiste el capítulo 21 de la nueva temporada de Dra. Lucía?

Un incendio en un carrito de hot-dogs ocasiona que unos comerciantes sufran quemaduras graves. El Dr. Emiliano no logra comunicarse con la Dra. Lucía. Los que la tienen capturada, buscan deshacerse de los celulares de la Dra. Lucía y del Dr. Daniel, mientras esperan órdenes. La Dra. Lucía le pide al Dr. Daniel mantener la calma. Mientras planean escapar, escuchan voces y se quedan quietos. Instantes más tarde lo vuelven a intentar. Los paramédicos llegan a atender a los quemados y los suben a las ambulancias. El Dr. Emiliano pregunta por la Dra. Lucía en el Hospital; no saben de ella. Los paramédicos llegan al Hospital Matilde Montoya e internan a los lesionados. El Dr. Emiliano y la Dra. Karina los atienden. Familiares de los lesionados preguntan por ellos en la recepción; la esposa de uno de ellos se desmaya. Chabe se impacta con el caso que atendieron y se desahoga con Omar; se consuelan mutuamente. Uno de los secuestradores toma un amuleto, mientras la Dra. Lucía y el Dr. Daniel lograr desatarse; el Dr. Daniel intenta escapar, pero no lo logra y lo golpean. Uno de los secuestradores le habla a la Dra. Lucía sobre el Dr. Emiliano y deja claro que lo conocen bien. Vuelven a amarrar a los doctores. El Dr. Emiliano le notifica a la Dra. Mariana que la Dra. Lucía no se ha presentado en el Hospital; la Dra. Mariana se extraña y se molesta de que no estén en su lugar de trabajo. La Dra. Mariana le dice al Dr. Emiliano que parece un novio celoso y le deja un recado al Dr. Daniel pidiéndole que se presente a trabajar.

La Dra. Mariana apoya en el área de Urgencias de mala manera y atiende a los quemados; uno de ellos pide hablar con su compañero quien está en estado crítico. El Dr. Emiliano habla al celular de la Dra. Lucía y le contesta la persona que se encontró con el dispositivo. Desamarran a la Dra. Lucía y el Dr. Daniel para comer; ella no tiene hambre y pide ir al baño; en el privado trata de asomarse a una ventana, pero logra ver poco. El Dr. Emiliano va a casa de la Dra. Lucía; nadie le abre. Omar y Chabe pasan por Sara; le cuentan sobre la explosión y los quemados que atendieron. El Dr. Emiliano le habla a Omar y pregunta por la Dra. Lucía; se ofrecen a ayudarle. El Dr. Emiliano cree que la situación está relacionada con el brujo Jairo; le pide que busque a la Dra. Lucía en el domicilio del brujo. Uno de los secuestradores le muestra a la Dra. Lucía el amuleto; él deduce que es un instrumento de brujería. Al estar cerca de Lucía, el secuestrador es herido y se sorprende; se quita el amuleto. La Dra. Lucía no se explica que sucedió. El Dr. Emiliano pregunta a Manuelita por la Dra. Lucía, ella se preocupa y le dice que supo que la Dra. Lucía y el Dr. Daniel cenaron sushi.

La Dra. Helena no tiene esperanzas de que mejore el más grave de los quemados. El Dr. Emiliano irrumpe en la oficina de la Dra. Mariana, quien le pide que regrese a trabajar. El Dr. Emiliano le pide apoyo a la Dra. Mariana para denunciar que la Dra. Lucía y el Dr. Daniel están desaparecidos. La Dra. Helena entra a la oficina de la Dra. Mariana para pedirle un medicamento controlado; ella se niega a ayudarle para no brincar protocolos; después le da un papel firmado para conseguir el medicamento y le deja claro que sólo será por una ocasión. El Dr. Emiliano le dice a la Dra. Karina que va a levantar la denuncia de desaparición; ella le dice a qué lugar fueron a cenar la noche previa. La Dra. Helena toma medicamentos y los esconde en su bata; después le notifica a las familiares de uno de los quemados que su estado es crítico; también les dice que le podrían amputar las piernas. El Dr. Daniel le dice a la Dra. Lucía que ha pensado en dejar de existir, pero ahora que están secuestrados, piensa diferente. El Dr. Daniel piensa en los peores escenarios que les podrían ocurrir. La Dra. Lucía trata de calmarlo. El Dr. Daniel le confiesa a la Dra. Lucía que sabe de su don, de su magia. La Dra. Lucía no se lo niega, pero no le puede dar más explicación. Él le pide que los salve de alguna manera.

El Dr. Emiliano va al restaurante de sushi donde cenaron la Dra. Lucía y el Dr. Daniel; está cerrado el establecimiento. Omar, Chabe y Sara llegan a casa del brujo Jairo. Entran y ven a un grupo de gente lamentándose. La Dra. Helena le dice a uno de los pacientes quemados que su alma descansará. La Dra. Karina atiende a los otros pacientes en la sala de urgencias. La Dra. Helena, a escondidas, le aplica un medicamento a uno de los pacientes quemados; la Dra. Karina la ve y ambas se dan cuenta que se vieron. La Dra. Helena notifica a las familiares del paciente crítico que ha fallecido. La Dra. Lucía y el Dr. Daniel siguen secuestrados. Se presenta una mujer ante ellos y asegura que, si bien la Dra. Lucía podría ser inocente, el Dr. Daniel no lo es. La mujer se revela como la esposa del Diputado Montegrande. El Dr. Daniel le dice que trataron de salvarle la vida a su esposo, pero que la situación se salió de las manos. La Dra. Lucía pregunta si su secuestro se trata de una venganza. Ella no le contesta eso y les advierte que ha llegado un perro con hambre.