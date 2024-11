¿Te perdiste el capítulo 26 de la nueva temporada de Dra. Lucía?

La Dra. Lucía tiene una perturbadora pesadilla y la despierta el Dr. Emiliano. Una señora de la tercera edad cae desmayada en la cocina; a la mañana siguiente la encuentra su sobrino y pide una ambulancia. Omar y Chabe despiertan en la ambulancia y atienden la emergencia. La Dra. Lucía recuerda su sueño y le cuenta al Dr. Emiliano que soñó con el brujo, quien le quería dar un mensaje. El Dr. Emiliano le habla a la Dra. Lucía sobre estudios de diferentes formas de comunicación. Santiago le dice a la Dra. Mariana que la fundación le ha pedido su renuncia tras los últimos acontecimientos. La Dra. Mariana le deja claro que no le conviene despedirla. Santiago le dice que la Fundación no quiere más escándalos; la Dra. Mariana está en la cuerda floja. La Dra. Karina y la Dra. Lucía atienden a Lourdes, la mujer mayor; le avisan que tiene un golpe en la cabeza. Lourdes les dice que lleva días con un fuerte dolor de cabeza.

Chabe y Omar recogen a Sara en la ambulancia. El sobrino de Lourdes recibe el informe de la Dra. Lucía; él le cuenta sobre los malestares de su tía. El Dr. Daniel regresa al Hospital y los sorprenden con una sorpresa de bienvenida de parte del personal del hospital. El Dr. Daniel le dice a ka Dra. Karina que tiene mucha capacidad y la felicita por su nombramiento; ella lo pone al tanto sobre los últimos acontecimientos. Iker se encuentra con Sara y hablan sobre Iker y sus ‘líos de faldas’. Los médicos se reunen para avanzar con el diagnóstico de Lourdes; llega la Dra. Mariana y se une a la lluvia de ideas. Al parecer, la paciente ha tomado medicamentos caducos. Chabe y Gonzalo presentan examen; Gonzalo la elogia por su belleza e intelecto. Lourdes, la paciente mayor, presenta una ligera crisis en el hospital. La Dra. Lucía y el Dr. Daniel desayunan y se ponen al tanto de lo que sucedió con la Dra. Helena. El Dr. Daniel le muestra a la Dra. Lucía que la senadora se fue del país.

Te puede interesar: ¿Te perdiste el capítulo 25 de la nueva temporada de Dra. Lucía?

La Dra. Karina se encuentra con el Dr. Emiliano; ella le dice que no logra descifrarlo y le dice que él es un enigma para ella y él dice que no oculta nada. La Dra. Karina le dice que él esconde un secreto. Omar y Sara atienden a un niño que se accidentó en un parque; al parecer no ha sido una lesión grave. Omar le confiesa a Sara que extraña a sus hijos. El Dr. Daniel le da a la Dra. Lucía los resultados de los estudios; no encuentran algo que ayude para el diagnóstico. Manuelita sorprende a la Dra. Karina escribiendo en el cuaderno que una vez se le cayó al piso. La Dra. Mariana encuentra a la Dra. Lucía descansando y le pregunta por los avances del diagnóstico de Lourdes. Omar y Sara hablan sobre Maribel y los niños, quienes podrían no ser hijos de Omar. La Dra. Lucía utiliza su don para averiguar qué le sucede a Lourdes. La Dra. Lucía va con el sobrino de Lourdes y hablan sobre los medicamentos que ha comprado para su tía.

Te puede interesar: ¿Te perdiste el capítulo 24 de la nueva temporada de Dra. Lucía?

Omar tiene una reunión con el pasante que está llevando el caso del divorcio, quien le pregunta si son sus hijos biológicos. Omar asegura que sí lo son y que está dispuesto a someterse a una prueba de ADN. Lourdes ya mejoró y la Dra. Karina le pide a su sobrino que ya no compre medicamentos en mercados. La Dra. Mariana presenta al Dr. Patricio como Jefe de Terapia Intensiva ante personal del hospital. El Dr. Patricio se muestra entusiasmado. La Dra. Lucía se dispone a leer la carta que el Dr. Resendiz le dejó, pero cambia de opinión y la guarda. El Dr. Daniel le cuenta al Dr. Emiliano sobre su ansiedad; él le recomienda meditar. El Dr. Emiliano lo invita a no seguirse culpando por lo que ha sucedido. El Dr. Daniel le pregunta al Dr. Emiliano por sus secretos; el Dr. Emiliano le cuenta que salió huyendo de algo que vio y por eso llegó al hospital. El Dr. Emiliano le pide al Dr. Daniel que no le cuente a la Dra. Lucía.