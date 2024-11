¿Te perdiste el capítulo 24 de la nueva temporada de Dra. Lucía?

Una boxeadora noquea a su contrincante y se convulsiona mientras la Dra. Lucía se somete a los análisis. Los paramédicos llegan al gimnasio a auxiliar a la boxeadora; el entrenador miente sobre su lesión y se vuelve a convulsionar antes de subir a la ambulancia. Marcelo va al hospital para ver a Manuelita, quien finge molestarse por verlo en su lugar de trabajo. La Dra. Helena felicita a la Dra. Karina por su nuevo nombramiento. La Dra. Karina le confiesa a la Dra. Helena que vio que le inyectó una sustancia a un paciente; la Dra. Helena le pide que no la acose, pues sabe defenderse. La Dra. Karina recibe a la boxeadora, quien no reacciona; pide estudios inmediatamente. Chabe y Sara hablan de la paciente y quedan en leer La Biblia y tomar clases de box. La Dra. Karina le confiesa a la Dra. Lucía sentir mucha presión como jefa de Urgencias. Omar, Chabe y Sara van a desayunar. El entrenador de la boxeadora le dice a la Dra. Karina que el accidente sucedió abajo del ring; los padres de la boxeadora se preocupan.

La Dra. Lucía recuerda episodios con el brujo Jairo. Las empleados del hospital murmuran sobre el secuestro y dan sus hipótesis. La Dra. Mariana y la Dra. Lucía se encuentran en el elevador; la Dra. Mariana se disculpa irónicamente con la Dra. Lucía no haberle dado el nombramiento a ella. Los padres de la boxeadora culpan al entrenador de lo que le sucedió; el padre de la paciente se le va encima al entrenador. Santiago y la Dra. Mariana se ven a escondidas y ella le pide cuentas sobre el secuestro; él le pide que no se meta en el asunto. Mientras Omar, Chabe y Sara están desayunando, los intentan asaltar, pero Chabe reacciona, impide el asalto y accidentalmente hiere al maleante. La Dra. Lucía le cuenta al Dr. Emiliano lo que averiguó sobre la muerte de el brujo. Manuelita le dice a la Dra. Karina que se ve con mucha carga de trabajo y la doctora no lo toma bien.

Los padres de la boxeadora le piden a la Dra. Karina ver a su hija; ella les niega la posibilidad y la Dra. Lucía les da los resultados de los estudios. Descubren que la lesión sí fue derivada de un golpe y podría no volver a caminar. Los paramédicos auxilian al asaltante, mientras un policía se lo quiere llevar. La Dra. Helena y la Dra. Mariana hablan sobre protocolos del hospital y quedan amigablemente en tomar un café. Omar regaña a Chabe por haber reaccionado mal con el asaltante; Sara también la reprende. La Dra. Lucía le adivierte a los padres de la boxeadora sobre los daños que va a tener al reaccionar; ellos piden esclarecer la verdad del orígen de la lesión. Omar le da los papeles del divorcio a Maribel y discuten por la patria potestad; los niños ven toda la pelea, se espantan y le piden que no se vaya. La boxeadora no mejora y la Dra. Lucía utiliza su don para averiguar qué le sucedió; se da cuenta que la lesión suecedió por un golpe.

Maribel corrió a Omar y a Chabe de la casa. Chabe le ofrece disculpas a Omar por sus reacciones agresivas; quedan en luchar por recuperar su vida junto a los niños. La Dra. Lucía le notifica a los padres, al entrenador y a la compañera de la boxeadora, que la lesión sí fue derivada de un golpe en la nuca. El entrenador lo sigue negando, pero la boxeadora que dio el golpe confiesa la verdad. El Dr. Emiliano le da a la Dra. Lucía los resultados de sus análisis sin encontrar alguna falla. Él dice que seguirá averiguando qué le ocurre. La Dra. Helena inyecta a la boxeadora, quien pierde la vida. La Dra. Karina le cuenta a la Dra. Lucía lo de las inyecciones de la Dra. Helena a los pacientes; la Dra. Helena se las encuentra y les notifica que la boxeadora acaba de morir. Acto seguido, les notifica a los padres de la boxeadora.