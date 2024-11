¿Te perdiste el capítulo 27 de la nueva temporada de Dra. Lucía?

Un cocinero se ahoga en la cocina de su casa; su pareja se alerta y busca ayuda. La Dra. Karina y la Dra. Lucía platican sobre su escaso tiempo libre; la Dra. Lucía le dice que es afortunada de estar con el Dr. Emiliano y la Dra. Karina le confiesa que no tiene pareja sentimental. La Dra. Mariana le pregunta al Dr. Daniel cómo se siente y le sugiere tomar terapia; el Dr. Daniel no toma a bien sus consejos y le recuerda que ella es la culpable de todo lo que pasó con la senadora. Omar, Sara y Chabe, llegan por el cocinero, quien sigue sin poder respirar bien; lo trasladan al hospital. El Dr. Patricio se presenta con el personal de Terapia Intensiva y les pide que trabajen bien; los enfermeros esperan un ‘calvario’ con su jefatura. El Dr. Patricio le coquetea a Ruth, la enfermera. El cocinero es atendido por la Dra. Karina y el Dr. Daniel, quien dicta los medicamentos a suministrarle.

El personal del hospital habla sobre el Dr. Patricio y Ruth cuenta que ya le coqueteó. Chabe y Sara se entristecen con lo que está pasando Omar; en el colegio le avisan a Omar que sus hijos no fueron a la escuela. La pareja del cocinero recibe actualización de su estado de salud. La Dra. Mariana se entrevista con el Dr. Patricio; la Dra. Mariana baja la guardia y le pide que le hable de ‘tú'. El Dr. Patricio le sugiere que podrían pasarla bien. Sara y Chabe le sugieren a Omar que le comente la situación escolar con el pasante que lleva el caso del divorcio. El Dr. Patricio se presenta con el Dr. Emiliano y comparten opiniones de sus diferentes áreas. El cocinero no mejora y la Dra. Lucía pide estudios. La Dra. Lucía le cuenta a Manuelita sobre la carta del Dr. Resendiz; confiesa sentir miedo de lo que pueda leer en la carta, pero Manuelita le da ánimos.

Omar Chabe y Sara atienden a una mujer que aparentemente habría sido atropellada. La Dra. Lucía se encuentra a la Dra. Mariana en la sala de urgencias; son convocados para una lluvia de ideas por la Dra. Mariana. El Dr. Patricio revisa los casos de Terapia Intensiva, elogia el trabajo de Ruth y la invita a salir. Hilda, la chica que atendieron los paramédicos, despierta y confirman por medio de su celular que sí la atropellaron; Sara le sugiere dar gracias a la Virgen de Guadalupe por estar viva. Los médicos hacen lluvia de ideas para avanzar en el diagnóstico del cocinero. Ruth y el Dr. Daniel salen de un cuarto acomodándose la ropa y el peinado. La Dra. Lucía y el Dr. Emiliano pasan un rato en la azotea del hospital; él aprovecha para hablar sobre lo que sucedió con la Dra. Helena y reflexionan sobre el bien y el mal. El Dr. Emiliano le recuerda a la Dra. Lucía de los estudios que ella quedó en practicarse y añade un estudio psicológico; ella acepta.

Chabe y Omar le dicen a Sara que no debió ser dura con la paciente; Sara recibe un mensaje de Iker y Chabe le dice que él no es bueno y que lo ha visto robar a sus pacientes. La Dra. Lucía le notifica a la pareja del cocinero que su estado va empeorando. El cocinero entra en crisis y el Dr. Daniel sugiere intubarlo. Con el Dr. Daniel como ‘vigilante’, la Dra. Lucía utiliza su don para averiguar sobre lo que le sucedió al cocinero. El Dr. Daniel suspende la indicación y mantiene ocupadas a las enfermeras. La Dra. Lucía le pregunta a la pareja del cocinero su relación con las palomas; ella revela que capturan palomas y las cocinan para venderlas. Chabe y Omar llegan a casa de Maribel y él le pide a Chabe que no baje de la ambulancia para evitar conflictos. Omar se acerca a la casa y, a escondidas, saluda a los niños; se dicen que se extrañan y los niños se quejan de Maribel. Los médicos concluyen que el diagnóstico del cocinero fue gripe aviar por cocinar palomas. Omar y Chabe están tensos por no poder ver a los niños; Omar le dice que es un suertudo por tenerla. Iker llama a Sara, pero ella le cuelga. La Dra. Lucía duda sobre abrir la carta del Dr. Resendiz; comienza a abrirla, pero la interrumpe otra doctora y la guarda.