Este es el resumen del capítulo 35 de la nueva temporada de Dra. Lucía

Omar llega a los juzgados para recuperar a sus hijos, aunque el abogado que tiene es nuevo litigando y eso no ayuda mucho en su caso. Su esposa argumenta que no son hijos suyos y además tiene una novia 15 años menor que él aún estando casado con ella. Sin embargo, la jueza le ordena que debe dejarlo ver a sus hijos y también pide una prueba de ADN para saber si en realidad son hijos suyos o no.

Karina se ve con Santiago afuera del hospital para decirle lo que ha recabado de información, y le entrega la carta que Carlos le dejó a Lucía, donde confiesa que fue él quien la atropelló, pero también revela que Mariana estuvo involucrada en el hecho.

Por su parte, la Dra. Lucía habla con el papá de Carlos y él le confirma que hay un espía dentro del hospital y debe cuidar todo lo que hace, pues también podrían quitarles el apoyo de la fundación y con eso, el hospital podría cerrar. Le pide que se mantenga atenta ante cualquier cambio que pudiera notar.