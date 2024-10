¿Te perdiste el capítulo 6 de la nueva temporada de Dra. Lucía?

Lucía continúa en conflicto con su pasado, intenta descifrar si tiene recuerdos de su madre o visiones, qué es real y qué no. Sagrario, abrumada por todo lo que le está sucediendo, aún no decide qué hacer y Mariana la presiona por el embarazo. Daniel intenta liberarse de Mariana, pero no atina a hacerlo por completo. Karina hace demasiadas preguntas con bandera de ingenua, pero Manuela no confía en ella. Reséndiz intenta acoplarse a su nueva condición, y Lili, que conserva la carta que él le escribió a Lucía, le exige que sea honesto con ella. Santiago busca que Mariana entregue a alguien del hospital por la muerte del diputado y se le insinúa libidinoso aprovechando su poder sobre ella.

Karina y Lucía se encontraron en el comedor del hospital. Karina comenzó a alabar todo el trabajo de Lucía, preguntando también en qué lugar había estudiado medicina. De la nada, Karina le pidió permiso para estar cerca de ella y tratar de aprender todo lo que sabía, cuando fueron interrumpidas por una llamada de emergencia. Tuvieron que revisar a la paciente modelo, porque de nuevo había empeorado y no lograban dar con el diagnóstico correcto.

Lucía usó su don para encontrar el origen de los malestares de su paciente en urgencias. Descubrió que tenía una prótesis en los dientes, y cuando empezó a revisarla, Emiliano apareció para ayudarla. Se dieron cuenta de que su boca olía muy mal y que esa podría ser la respuesta que estaban buscando.

Karina estuvo muy atenta a lo que sucedió en el hospital con la paciente en urgencias. Ella se acercó a Daniel de una manera intimidante para tratar de encontrar una respuesta acerca de la habilidad de Lucía. Pero Daniel solamente le dijo que su esfuerzo y su experiencia es lo que está detrás de los diagnósticos tan exactos que tiene Lucía con cada uno de sus pacientes.