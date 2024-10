¿Te perdiste el capítulo 7 de la nueva temporada de Dra. Lucía?

Daniel y Lucía ven a Mariana subirse al carro de Santiago. Mariana le cuenta al auditor que pretende entregar a Sagrario como responsable de la muerte del diputado. Daniel le confiesa a Lucía lo sucedido con el diputado y que Mariana lo extorsiona con eso. Sagrario, cada vez más acosada por Mariana por su embarazo, acude a Royer para aclarar sus sentimientos, y él logra darles cierta luz a sus ideas. Comienza a revelarse que Karina podría tener oscuras intenciones con Lucía y a Lucía cada vez se le complica más encontrar los momentos para usar su don.

En una calle solitaria y oscura de la ciudad, Mariana estaba en el auto con el auditor de la fundación y reveló cuál era su plan para librar al hospital de la viuda del diputado: entregar a la jefa de terapia intensiva, a pesar de que no estuvo involucrada en el fallecimiento. El auditor le dijo que confiaba plenamente en ella, y que no dejara ningún rastro de lo que estaba por hacer. Además, Mariana dejó claro que entre ellos solamente tienen una relación profesional.

En la calle, Omar y Sarita tuvieron un accidente con unos montachoques. Omar quería hacer las cosas bien y no se dejó intimidar por ellos, pero decidieron darle una golpiza para dejarlo tirado en el suelo al no poderle sacar ni un peso. Al pasar por Chabe a la escuela, encontró a Omar todo golpeado en la parte de atrás de la ambulancia. Omar no quería ir al hospital, pero Chabe quería que lo revisaran los médicos.