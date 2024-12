Este es el resumen del capítulo 36 de la nueva temporada de Dra. Lucía

Charly está pasando por momentos difíciles, vive la pérdida de su madre, pero no sabe qué sentir, pues no hubo mucha conexión con ella, jamás se interesó por él cuando era pequeño ni adulto. A pesar de la situación Charly no deja de andar en malos pasos, ya que al llamado de un servicio, aprovecha para hurtar un par de cosas de la casa del paciente.

Omar se realizó la prueba de ADN, aún no cree que Maribel lo haya engañado y que sus hijos no sean biológicamente de él. Chabe es muy buena amiga, no ha dejado a Omar ni un segundo, pero se siente muy enojada por la situación que él vive como papá.

Santiago y Karina siguen el siguiente nivel del plan para destituir a la doctora Mariana de su puesto. Santiago presiona a Mariana con cuestiones de la fundación, pero ella está muy enfocada en resolver los problemas de la antigua administración.

Al hospital llega un hombre de 45 años con llagas en el pecho y en la espalda, todo apunta a que está totalmente sano; sin embargo el hombre dice tener dolores insoportables en varias zonas del cuerpo, Dra. Lucía descubre que el paciente sólo está fingiendo.