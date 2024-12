Dulce María estuvo a punto de no hacer la gira con RBD por su terror a volar

Aunque Dulce María disfrutó de la gira mundial que realizó con sus excompañeros de RBD en países como Estados Unidos, Colombia, Brasil y México, reveló en exclusiva a Ventaneando que estuvo a punto de no participar en el reencuentro y todo se debió a su aerofobía; es decir, el terror que padece a volar en avión.

¿Qué dijo Dulce María?

La cantante declaró lo siguiente: “es verdad y no es nada fácil, fue un reto porque tuve que tomar aviones que no había tomado. No me había subido a uno en cinco años y ahí fue como atravesar muchas cosas personales, como miedos personales o retos personales. Pero lo logramos y es algo que tenemos que estar agradecidos, que pudimos vivir eso con toda esa generación y con miles de personas para poder disfrutar la vida y estar tranquila, y no estar todo el tiempo en un momento de estrés”.

¿Dulce María retomó su carrera como solista?

Ahora que RBD se terminó, Dulce María se ha hecho a la tarea de retomar su carrera como solista y su primer proyecto fue el tema “Ojalá”, a dueto con el cantante español Beret, en cuyo video participó su esposo Francisco Álvarez y su hija María Paula como director y actriz, respectivamente.

“No lo planeamos, pero dijimos: ‘Bueno, está ahí y aparte ella quería desde un principio’. Fue como algo muy natural, finalmente éramos Paco diciéndole ‘tienes que hacer esto’ y ella lo hacía y me muero de la ternura”, agregó.

Dulce María aseguró que únicamente quiere que su hija sea feliz: “que sea libre y que haga lo que ella quiera. Paco es un gran director al que admiro muchísimo como hombre y como director, tiene una asesoría muy especial”.

