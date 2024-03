Esto se sabe si habrán 3 días de oscuridad en el mundo por el eclipse solar

Cada vez falta menos para que podamos disfrutar del eclipse solar total del próximo lunes 8 de abril, el cual recorrerá diversos estados de México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, en redes sociales ha comenzado a circular una teoría que alertó a los cibernautas y que asegura que vendrán tres días de oscuridad, esto según la biblia.

¿Qué es un eclipse solar total?

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, bloqueando completamente la luz solar y proyectando una sombra en la superficie de la Tierra. Durante este fenómeno la Luna cubre por completo el disco solar, lo que resulta en un oscurecimiento total del cielo durante el día.

Los eclipses solares totales son eventos bastante raros y espectaculares. Para que ocurra uno, la Luna debe encontrarse en su fase de Luna Nueva y estar lo suficientemente cerca de la Tierra en su órbita elíptica para que su sombra alcance la superficie terrestre.

Dado que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra no está perfectamente alineada con el plano orbital de la Tierra alrededor del Sol, no hay un eclipse solar total en cada fase de Luna Nueva. Por lo tanto, estos fenómenos son visibles solo en ciertas áreas geográficas y pueden ocurrir en intervalos de varios años.

¿Cuándo y a qué hora quedará México en penumbras?

En México la fase total del eclipse solar durará aproximadamente 4 minutos y medio, alcanzando su fase total a las 11:07 am y finalizando a las 11:11 am, hora de Mazatlán, Sinaloa. El eclipse solar durará en total 2 horas y 41 minutos, ya que iniciará a las 9:51 am y terminará a las 11:31 am.

¿El mundo quedará en penumbras durante 3 días?

El padre Adam Kotas alertó a los cibernautas al revelan que vendrán tres días de total oscuridad. “Para que la oscuridad no te afecta debes tener tu cirio bendecido y exorcizado durante los tres días de oscuridad”.

Así mismo, declaró que es importante “no maldecir la oscuridad, enciende una luz, el 8 de abril vienen los días de oscuridad en el mundo”, por ello es importante encender un cirio.

En ese tenor, el padre explicó que si la flama se pone negra es porque hay presencia del mal. Y que si se porta la medalla de San Benito y se pone negra se debe enterrar o quemar porque significa que está absorbiendo el mal.

¿Qué opinaron las redes sociales? Pese a su advertencia, el padre Adam Kotas recibió fuertes críticas por parte de los internautas porque aprovechó para promover su página de internet e invitar a sus seguidores a comprar los cirios que él vende, por lo que muchos lo tacharon de oportunista.

