La hora inicial y exacta en que México se quedará en completa oscuridad por el eclipse solar

Faltan 16 días para que podamos ser testigos de uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes en su tipo, nos referimos al eclipse solar del próximo 8 de abril de 2024.

El día se hará noche en algunas partes de México, Estados Unidos y Canadá, ya que, el Sol desaparecerá por unos instantes y el cielo se oscurecerá por completo, por eso es considerado como el fenómeno astronómico del 2024.

¿Qué es un eclipse soltar total?

Un eclipse solar total es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando completamente la luz solar directa y proyectando una sombra sobre la superficie terrestre.

Durante un eclipse solar total, el disco luminoso del Sol queda completamente cubierto por la Luna, creando un oscurecimiento total del cielo durante el día.

Para que ocurra un eclipse solar total, el satélite de nuestro planeta debe estar en su fase de Luna Nueva y alineada de manera precisa entre la Tierra y el Sol. Esta alineación es relativamente rara y únicamente ocurre en ciertas áreas geográficas durante cada evento.

Durante el eclipse solar total, se puede observar la corona solar, que es la atmósfera externa del Sol, que normalmente no es visible debido al brillo del disco solar. Es una región extremadamente caliente y dinámica que emite radiación en forma de luz ultravioleta.

¿Por dónde pasará el eclipse solar?

El eclipse solar total atravesará tres estados de México, nueve de Estados Unidos y cinco provincias de Canadá, desde el Océano Pacífico, hasta el Atlántico. Sin embargo, en la CDMX únicamente se podrá apreciar a un 79%, por lo que no será total, sino parcial.

¿A qué hora México quedará en penumbras? En México y el sur de Estados Unidos, la fase total del eclipse solar durará aproximadamente 4 minutos y medio. En la costa del Pacífico mexicano, el evento alcanzará su fase total a las 11:07 am y terminará a las 11:11 am, hora de Mazatlán, Sinaloa.



No obstante, iniciará a las 9:51 am y terminará en su totalidad a las 11:31 am, por lo que su duración será de 2 horas y 41 minutos.