Esta es la edad en la que empieza a surgir el olor a viejito

Seguro que más de una vez has notado ese peculiar aroma, que algunas personas mayores parecen exudar. Muchos lo describen como el “olor a viejito”, una fragancia difícil de definir, pero que generalmente se asocia con la falta de higiene.

Sin embargo, la ciencia tiene una explicación sorprendente para este fenómeno. Resulta que este olor característico no se debe a la falta de aseo, sino a una molécula en particular: el 2-nonenal.

¿Qué es el 2-nonenal?

Fueron los científicos japoneses quienes, en 2001, documentaron y nombraron este olor como ‘kareishu’. Según sus descubrimientos, el 2-nonenal es una molécula que se forma de manera natural en la piel, cuando los ácidos grasos de la barrera lipídica se oxidan. Y sí, huele realmente mal. Cuando se abre una cápsula que contiene esta molécula en un laboratorio, el resultado es un aroma desagradable que invade todo el lugar.

¿A qué edad empiezas a oler a viejito?

La sorpresa viene cuando nos damos cuenta de que este “olor a viejito” puede comenzar a notarse a partir de los 30 años. Los cambios hormonales relacionados con la madurez provocan un aumento en la producción de lípidos en la superficie de la piel, al tiempo que nuestra capacidad antioxidante natural disminuye. Esto, en conjunto, crea las condiciones ideales para que el 2-nonenal haga su aparición.

A pesar de lo que podríamos pensar, tomar una ducha no es la solución para eliminar este olor, ya que los lípidos no son solubles en agua. Por lo tanto, este peculiar aroma no tiene relación con el sudor u otros fluidos corporales, sino que proviene directamente de la piel.

Nuestra capacidad olfativa disminuye gradualmente

La ironía está en que, aunque ahora sepamos por qué se produce este olor, resulta difícil notar cuándo comenzamos a desprenderlo. A medida que envejecemos, nuestra capacidad olfativa disminuye gradualmente. A partir de los 70 años, nuestro sentido del olfato se asemeja al de los niños menores de ocho años, quienes aún no han desarrollado completamente su sensibilidad.

¿Cómo podemos evitar el olor a viejito?

Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Aunque no podamos evitar completamente este “olor a viejito”, sí podemos tomar medidas para neutralizarlo. El uso de perfumes suaves o lociones corporales con fragancias agradables, puede ayudar a disfrazar el aroma. Además, mantener una buena higiene personal y cuidar nuestra piel con productos adecuados puede minimizar la presencia del 2-nonenal.

