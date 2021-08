Edith Márquez nos comparte en exclusiva su nuevo sencillo “Es complicado”.

Edith Márquez estrena nuevo sencillo con David Bisbal.

Nuestra querida coach de La Voz, Edith Márquez, fue nuestra invitada de honor de esta día en el foro de Ventaneando.

Con la belleza y carisma que la caracteriza, la cantante nos platicó en exclusiva todo sobre su nuevo secillo que lleva por nombre Es complicado, que canta a dueto con David Bisbal.

“La verdad que me encantó que haya aceptado la invitación, yo sabía que cantaba muy bien el mariachi, pero nunca tan bien. Es un hombre con un talento increíble”, expresó.

Su experiencia como coach en La Voz

Sobre si los participantes le han dejado buenas sensaciones, Edith Márquez señaló que le recordaron sus inicios como cantante; no obstante, reconoció que las nuevas generaciones traen un chip diferente.

“Hay participantes que me enseñan la disciplina, no para enseñar si no me recuerdan mis inicios, ahí es cuando digo bien por estas generaciones, pero hay otras que me sacan de onda porque creen que todo es rápido y fácil, y no. Con los participantes nos damos tips pero como cantantes”, señaló.

“Es increíble, porque como no vemos, es complicado. Es increíble todo lo que hemos visto. Nos llevamos (coaches) super bien, covivimos mucho. Con Miguel Bosé hay todo un rollo de convivencia, es reservado pero cuando ya eres su amiga, vaya que lloramos de la risa. Con la Josa siempre ha existido una amistad y con Jesús nos llevamos muy bien”, cerró.

