Novia del fallecido Sammy Pérez tiene Covid-19; está fuera de peligro.

Por complicaciones derivadas del covid-19 fallece Sammy Pérez.

Sammy Pérez fallece y su novia tiene COVID-19, pero está fuera de peligro. El actor perdió la vida por un paro respiratorio a las 3:50 de la madrugada de este viernes 30 de julio en un hospital privado de Colima, luego de permanecer más de dos semanas internado por complicaciones por el COVID-19, según informó en entrevista Erick de la Paz, manager del cómico.

Sammy presentó un paro cardíaco, la verdad el panorama no venía bien, se complicó con los pulmones, después en los riñones, hasta llegar a hemorragias internas. Estaba cumpliendo dos semanas de estar en el hospital

El representante de Pérez informó que la novia del actor, Zuleika Cisneros de 30 años de edad, también tiene coronavirus, pero está fuera de peligro.

No requirió hospitalización, sigue estando positiva, pero está aislada y bajo tratamiento, es un momento muy complicado, estamos devastados

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La cuenta del hospital de Sammy Pérez es costosa

La cuenta final del hospital de Sammy Pérez es costosa, pero su manager está viendo con claridad cómo harán con eso, pero su cuerpo se cremará.

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