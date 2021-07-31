Espinoza Paz reaparece tras casi cuatro años sin pisar escenarios.

Espinoza Paz revela las verdaderas razones de su ausencia de la música. El cantautor confiesa todo lo que ha estado haciendo durante estos años en entrevista con Ventaneando.

"Yo siempre estuve metido en el estudio escribiendo, dos años anteriores a la pandemia estaba en Colombia, me fui a hacer La Voz en Colombia como cantante y la verdad me fue muy muy bien".

El creador de 'Lo intentamos' asegura que hace falta dar a conocer más su música, pues fueron solamente algunos sencillos los que lo catapultaron a la fama.

Yo creo que esas mieles del éxito que yo probé en México, yo creo que no fue por mi música, fue por ese muchacho de rancho que le dieron la oportunidad en la televisión y que no le quitaron su forma de ser, su estilo, lo que el es y para mí creo que el éxito de Espinoza Paz en México fue él

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Espinoza Paz piensa que la fama tiene muchas trampas

El cantautor piensa que la fama tiene muchas trampas, así que es muy difícil saber sobrellevarla y él mismo lo admite con todas sus letras.

El que no conoce la fama no sabe de lo que se trata, solamente lo sabe el que la conoce, solamente y la fama tiene muchas trampas. Hay muchas decisiones en las que hubo un tiempo que yo no era el que me encargaba de mí, que yo no tomaba y que yo hacía de alguna manera lo que me decía que tenía que hacer

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