Eduardo Yáñez confirma que padece esta terrible enfermedad

Eduardo Yáñez es uno de los actores favoritos de las personas por su manera tan frontal de ser. Sus declaraciones y momentos virales le han dado bastante tiempo de debate a los mejores espacios de comunicación de espectáculos. Por ello, volvió a ser muy categórico y se le notó algo cansado de aclarar su estado de salud, esto ante los rumores respecto de lo que hay alrededor.

No es noticia que el recordado actor de telenovelas ha confesado tener serios problemas con su salud mental en los años recientes. En diversos espacios de la televisión mexicana aclaró que nunca se repuso de la muerte de su madre y por eso ha tenido momentos muy complicados para encontrar paz con su persona.

¿Eduardo Yáñez padece Parkinson?

Ya comentado lo anterior, queda claro que el proceso de Eduardo ha sido bastante fuerte. Todas las personas reaccionan de manera distinta a la pérdida de sus seres queridos Incluso el nacido en Ciudad de México declaró que no creía la ayuda profesional (psicólogos), pues lo intentó y no le había aportado nada en su recuperación, aunque parece que no rechaza totalmente la ayuda profesional.

Precisamente se indica esto porque en las horas recientes salió un video de Eduardo Yáñez donde aclaró su situación médica al momento. Claramente en los programas, apariciones y videos en redes se comentaba que se le veía bastante intranquilo y con ciertas particularidades (manos temblorosas) físicas. Sin embargo incluso se rumoraba que ya le habían detectado Parkinson.

Pero ya con su video publicado, los seguidores de Yáñez pueden descansar bastante pues aclaró que no tiene Parkinson. Y realmente no padece ninguna enfermedad. Enseñando su mano ante la cámara, aclaró que tiene un ligero movimiento como reacción al tratamiento de los medicamentos antidepresivos que toma. En conclusión, se encuentra bien y no quería darle más rienda a la información que lo ponía ante una enfermedad tan severa como la manejada en diversos medios.

