Eduardo Yáñez recuerda una gran anécdota con Carmen Salinas.

Al igual que varias figuras del espectáculo, Eduardo Yáñez se encuentra triste por el crítico estado de salud de Carmen Salinas. Sin embargo, el actor compartió alegremente una de sus mejores anécdotas con la actriz a Ventaneando.

Según recuerda el histrión, él padeció una severa depresión durante algún tiempo y la comediante lo invitó a comer a su casa en ese tiempo, lo consintió y reconfortó en todo momento.

De hecho, aquella vez Carmen Salinas pidió que le hicieran un delicioso mole de olla en su hogar, uno de los platillos favoritos de Eduardo Yáñez; además le dio muchos ánimos para seguir adelante.

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Eduardo Yañez sufrió una severa depresión

En otros temas, Eduardo Yañez admitió que estaba muy deprimido, pero no por una ruptura amorosa como todos pensarían, sino por haberse automedicado con cortisona, por lo que se hinchó y entraba en severas crisis.

"Estás mareado todo el tiempo, te dan ataques de pánico, sientes que te va a dar un infarto, nada funciona de tu sistema... tuve que ver psiquiatras y me estuvieron medicando", recordó el actor.

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