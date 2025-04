Eduardo Yáñez revela que no habla con su hijo desde la pandemia: “lo extraño mucho”

Para nadie es un secreto que Eduardo Yáñez es uno de los actores más consagrados de la pantalla chica pero que, de igual modo, se ha convertido en uno de los más polémicos gracias a los conflictos en los que se ha visto involucrado. Uno de los más difíciles para él es la turbia relación que lleva con su hijo, mismo con el que no ha hablado desde hace cuatro años.

Eduardo Yáñez es un reconocido actor que, durante mucho tiempo, fue uno de los rostros más importantes de la televisión mexicana. Lamentablemente para su causa, la polémica no ha estado exenta de su vida y, probablemente, una de las más fuertes con la que lidia día tras día es la distancia que tiene con su hijo, con quien rompió comunicación desde épocas pandémicas.

¿Eduardo Yáñez no habla con su hijo desde la pandemia?

Para poner un poco de contexto, vale decir que Eduardo Yáñez reveló que, durante su etapa como joven, su hijo le robó dinero. Esta situación hizo que el vínculo entre ambos tuviera una grieta que hasta ahora no ha sanado y, de hecho, en una entrevista con “El Burro” Van Rankin señaló que no habla con él desde hace 4 años; es decir, cuando la pandemia por el Covid-19 conquistó a México.

“No hablamos, tenemos aproximadamente tres o cuatro años que no hablamos. Nos peleamos porque me falló varias veces. Me falló una y lo hablamos, me falló dos y lo hablamos, me falló tres y dije ‘A la ching… se acabó’. Cuando le roban la lana a tu jefe ya estás mal”, mencionó Eduardo Yáñez, en un hecho que sacudió a los cientos de seguidores que tiene en las redes sociales.

Yáñez confiesa que extraña mucho a su hijo

A pesar de todo, en la misma plática el actor de 64 años de edad dejó claro que extraña mucho a su hijo y que, pese a lo ocurrido, es una gran persona, por lo que espera que tarde o temprano la situación entre ambos pueda mejorar: “Lo extraño muchísimo. Es un gran chavo pero a esa edad se dejó llevar y lo descubrí una vez y se lo advertí”, sentenció.