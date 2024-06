Eduardo Yáñez agrede y le quita el celular a una reportera: así fue el zafarrancho

Eduardo Yáñez es un actor que ha dado mucho de qué hablar a lo largo de su carrera y no precisamente por sus brillantes actuaciones, sino más bien por su carácter arrebatado y agresivo que lo han puesto en el ojo del huracán en repetidas ocasiones.

El galán de telenovelas lo ha vuelto a hacer, pues recientemente sacó a relucir su lado impulsivo y agresivo que lo han caracterizado, pues agredió una vez más a un elemento de la prensa, algo que ya ha hecho en otras ocasiones.

Berenice está cansada de todas las humillaciones de su suegra [VIDEO] Berenice está embarazada y comenzó una nueva relación. Ahora, la madre de su pareja no la baja de hambreada. Berenice ya se cansó de sus humillaciones.

¿Cómo fue la agresión de Eduardo Yáñez? Los hechos ocurrieron la tarde de ayer lunes 24 de junio cuando el actor acudió a la entrega de Premio Grandeza Hispana, el cual se llevó a cabo en un teatro ubicado en la alcaldía Coyoacán, de la Ciudad de México.

Te puede interesar: FOTOS | Eduardo Yáñez presume sus “patas de pollo” y en redes le piden no enseñar sus “miserias”

De acuerdo con la reportera Paty Cuevas del programa “En Shock Oficial”, ella le preguntó algo al actor sobre su religión, lo que hizo enfurecer a Eduardo Yáñez, quien armó todo un zafarrancho, pues le arrebató su celular a la reportera en cuestión y desató una serie de empujones.

Ante esto, tuvo que intervenir la seguridad del inmueble. En uno de los videos se observa a Eduardo Yánez arrebatándole el celular a Paty Cuevas, quien en medio de los disturbios trata de recuperarlo, mientras que la seguridad intenta llevarse al actor a otra área.

¿La reportera denunció a Eduardo Yánez?

Se sabe que la reportera acudió a las oficinas del Ministerio Público para interponer una demanda en contra del actor, pues asegura que únicamente estaba haciendo su trabajo y jamás le hizo una pregunta fuera de lugar.

Te puede interesar: ¿Eduardo Yáñez fue diagnosticado con Parkinson? Así respondió.

Ahora resulta que este SEÑOR POCOS 🥚 🥚 dice que EL

NO HIZO NADA!!! Ahí están las imágenes y hay más!! 🤬🤬🤬🤬#EduardoYañez pic.twitter.com/BqNoDngcQJ — Jorgito Carbajal (@JorgeCarbajalOf) June 25, 2024

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

El hecho generó todo tipo de reacciones en redes sociales donde se le fueron a la yugular a Eduardo Yáñez.

“Es un loco desquiciado, amargado, nunca va a cambiar, no respeta a nadie, ni siquiera a su hijo, ¿qué pasará en su vida para tener tanta amargura?”, “Aún y cuando la reportera sea imprudente, el robo es robo, no tiene por qué tomar algo que no le pertenece, pero como siempre los impulsos le ganan a este señor”, “No se ha dado cuenta que ya es un señor, que se comporte”, “¿Otra vez? Creímos que este señor ya había cambiado su comportamiento”, “Esa Paty Cuevas es bien provocativa con los famosos, es bien venenosa, siempre pregunta puras cosas amarillistas, ya le traía ganas Eduardo Yáñez porque hace poco le preguntó por Pedrito Fernández”, fueron algunos de los comentarios.

Aquí casual en lunes viendo a Eduardo Yañez siendo Eduardo Yañez … le quita el celular 📱a una reportera sabrá Dios porqué



MUY LAMENTABLE



📽️de @EdenDorantes pic.twitter.com/TvoqOQieTi — Poncho Muñoz (@PonchoMunoz) June 25, 2024

¿Eduardo Yáñez ya agredió anteriormente a un miembro de la prensa?

Vale mencionar que no es la primera vez que Eduardo Yáñez reacciona violentamente ante los cuestionamientos de la prensa. En 2017 le dio tremenda cachetada al reportero de “El Gordo y la Flaca”, Paco Fuentes, tras preguntarle sobre la relación con su hijo.