Así reaccionó Eduardo Yáñez a la agresión de Will Smith a Chris Rock.

La entrega de los premios Oscar estuvo marcada por la bofetada que le pegó Will Smith en el escenario a Chris Rock, luego de que el actor y comediante hiciera una broma de su esposa, Jada Pinkett Smith.

Ante lo sucedido en los Oscar, los mexicanos no pudieron evitar el momento que vivió Eduardo Yáñez en octubre de 2017, cuando en una alfombra roja le dio una cachetada al periodista Paco Fuentes.

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Eduardo Yáñez habla sobre la reacción de Will Smith

Tras lo sucedido el fin de semana en los premios Oscar, Eduardo Yáñez rompió el silencio y dio su opinión sobre la reacción de Will Smith en una entrevista para Multimedios.

Estoy del otro lado, del de la ‘mano’, hay compañeros que con un micrófono se sienten muy salsas y se atreven a faltarle el respeto a los demás. Yo creo que del respeto viene el respeto y las palabras también son bullying, tú puedes bullear a las personas con palabras y tú no sabes, habría que estar en los zapatos de Will Smith, lo negro que se te pone todo, como se te nubla la razón y ya no piensas y reaccionas a un ataque

De acuerdo con las declaraciones de Eduardo Yáñez, el presentador no debió hacer comentarios sobre la alopecia que padece la esposa de Will Smith.

Eso que le hicieron a Jada fue terrible, es terrible que un cuate por ganar adeptos, simpatizantes, haga burla de una condición o una enfermedad de una persona, sea como sea

El actor de telenovelas y series recordó la forma en que fue tratado en 2017 por los fans, mientras aseguró que Will Smith podría ser un héroe en su país.

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