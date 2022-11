VIDEO: Eduin Caz preocupa a todos con una “bola” cerca de la garganta.

Eduin Caz no sale de una para meterse en otra, pues luego de ser abucheado en el Estadio Azteca, el cantante de música regional mexicana enciende las alarmas con su estado de salud.

Alan, de la Banda MS, nos platica sobre posible dueto con Grupo Firme.

A través de sus historias de Instagram, Eduin Caz compartió el momento en que se toca el cuello y se descubre una “bola” que ha generado la preocupación de sus fanáticos.

“Pues no, no es papada, es una bola que me duele bien cul*ro”, expresa el vocalista de Grupo Firme, quien hace algunas muecas tras descubrirse el extraño bulto en su cuerpo.

Te puede interesar: Eduin Caz reacciona a los abucheos a Grupo Firme en el regreso de la NFL a México.

Eduin Caz preocupa a todos con su estado de salud

No es la primera vez que Eduin Caz enciende las alarmas con su estado de salud, pues recordemos que también sufrió una hernia hiatal que lo llevó hasta el hospital.

Fue en mayo de 2022, cuando Eduin Caz informó que se encontraba en el hospital por este padecimiento: “Los que son mis verdaderos fans saben que tengo hernia hiatal crónica. Me habían dicho que la tomadera tenía que controlarla o hasta cancelarla, pero ese día se me olvidó por completo”, dijo en un video de sus redes sociales.

Una hernia hiatal provoca reflujo esofágico, acidez y afonía, por lo que el cantante aseguró que tuvo consecuencias negativas en sus cuerdas vocales.

A punto de cerrar el año, Eduin Caz podría enfrentar problemas en su estado de salud, pues ahora descubrió un bulto a la altura del cuello que lo dejó sin palabras. Las muestras de apoyo no han tardado en llegar para el intérprete de Ya Supérame.

El momento llega tras anunciar que será padre por tercera vez junto a su esposa Daisy Anahy, joven con quien tiene dos hijos llamados Gerardo y Geraldine.

También te puede interesar: ¿Quién es Daisy Anahí, la esposa de Eduin Caz de Grupo Firme?